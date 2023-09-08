بيانات صادمة.. نيوزويك تكشف سر "وباء الانتحار الخفى" بين العسكريين الأمريكيين

قد يكون معدل الانتحار بين العسكريين الأمريكان والمحاربين القدامى في الولايات المتحدة أعلى بكثير من الأرقام الرسمية للدولة، وفقا لدراسة خطيرة تلقي ضوءا جديدا على تلك الأزمة الكارثية وتكشف عن بيانات صادمة، بحسب تحقيق نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية ذائعة الصيت.

تحقيق مجلة نيوزويك

وتظهر الدراسة، التي أجرتها منظمة شراكة المحاربين الأمريكية (AWP) الوطنية غير الربحية بالتعاون مع وزارة الدفاع وجامعة ألاباما، أن ولايات "ألاباما وفلوريدا وماين وماساتشوستس وميشيجان ومينيسوتا ومونتانا وأوريجون" كان المعدل اليومي للانتحار بين أعضاء الخدمة السابقين أكبر بمقدار 1.37 مرة عما ذكرته وزارة شؤون المحاربين القدامى سابقًا.

أربعة أضعاف من قُتلوا في العراق وأفغانستان

وكشفت الدراسة أنه إذا كانت الولايات الثماني تمثل بشكل جماعي المعدل الوطني، فإن معدل انتحار المحاربين القدامى سيكون أكبر بمقدار 2.4 مرة مما أبلغت عنه وزارة شؤون المحاربين القدامى سابقًا، وفقًا للدراسة، وهذا يعني أن 44 من أفراد الخدمة السابقين ماتوا في المتوسط بسبب الانتحار كل يوم بين عامي 2014 و2018.

ووفقًا للبيانات الرسمية، توفي أكثر من 30 ألفا من قدامى المحاربين بسبب الانتحار بين سبتمبر 2001 و2019، أي أربعة أضعاف عدد الذين قُتلوا في الحرب في العراق وأفغانستان.

وفقًا لتقرير وزارة شؤون المحاربين القدامى لعام 2022 حول معدل انتحار المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، في عام 2020، كان هناك إجمالي 6146 حالة انتحار للمحاربين القدامى، بمتوسط 16.8 يوميًا، وعلى الرغم من هذا العدد المذهل، كان هناك 343 حالة انتحار للمحاربين القدامى أقل من العام السابق.

"اليأس" أحد أسباب وباء الانتحار

بالإضافة إلى تحليل سبب وفاة المحاربين القدامى وصحتهم، قامت منظمة شراكة المحاربين الأمريكية بدراسة تاريخ مشاركة المحاربين القدامى في تطبيق القانون - إن وجدت - والمعلومات المالية مثل درجة الائتمان الخاصة بهم، أو ما إذا تم رفض قرض لشراء منزل، وقالت المنظمة إن هذه العوامل مرتبطة بمدى شعور المحاربين القدامى باليأس تجاه حياتهم.

وحول ما خلصت إليه الدراسة، قال ديفيد رود، وهو أحد المحاربين القدامى وأستاذ علم النفس في جامعة ممفيس، في تصريحات لمجلة نيوزويك، إن الانتحار "هو أهم مصدر قلق صحي بين المحاربين القدامى اليوم".

ومن جهته قال جيم لورين، وهو من المحاربين القدامى ورئيس شراكة المحاربين الأمريكية، في تصريحات لمجلة نيوزويك إن اليأس يرتبط بارتفاع معدل الانتحار: "ونعتقد أن عدم الاستقرار المالي يساهم بشكل كلي في اليأس بين المحاربين القدامى وكذلك الشعب الأمريكي".

وأضاف: "ما نراه هو أن الأمر لا يقتصر على انعدام الأمن الغذائي أو التشرد فحسب، بل هو عدم الاستقرار المالي. إنه أمر كبير، إذا فشل أحد المحاربين القدامى في دفع فاتورة بطاقة الائتمان، فإن أسعار الفائدة الخاصة بهم ترتفع إلى 25 بالمائة، ومن ثم قد تكون فاتورتهم الشهرية في الشهر التالي أعلى مما يمكنهم تحمله".

في حين أن المحاربين القدامى يمكن أن يواجهوا مشاكل أخرى - من اضطراب ما بعد الصدمة إلى الإصابة المستمرة - فإن تحسين نوعية حياتهم قد يقلل من احتمالية الانتحار.

ولكن في حين أن العديد من هذه الخدمات يتم توفيرها من قبل الحكومة، إلا أن إحدى القضايا الحاسمة تظل هي إقناع المحاربين القدامى بطلب المساعدة عندما يحتاجون إليها.

تحديات تثير بعض الأفكار الانتحارية

وقال رود، الذي أسس معهد رود لمنع الانتحار العسكري/المحاربين القدامى في ممفيس، إنه على الرغم من أن الأسباب فريدة ومختلفة من شخص لآخر، فإن الانتقال من الحياة العسكرية إلى الحياة المدنية يمكن أن يكون صعبًا للغاية بالنسبة لبعض المحاربين القدامى.

وأضاف: "إنه تحول فريد من نوعه، يختلف عن أي نوع آخر من التحول في الحياة، ففي كثير من الأحيان عندما يترك الأفراد هذا النظام المنظم للغاية مع هدف ومهمة محددة بشكل واضح للغاية، فإنهم يفقدون هذا الإحساس بالهدف وهيكل الدعم هذا".

وقال ديف بيركينفيلد، جندي البحرية المتقاعد، الذي أمضى 25 عاما في العمليات الخاصة، بما في ذلك في أفغانستان والعراق، في تصريحات لمجلة نيوزويك أنه خلال خدمته في البحرية التي بدأت في التسعينيات، فقد أخاه الأكبر والعديد من الأصدقاء بسبب الانتحار، مما دفعه إلى أن يصبح مدافعًا عن منع الانتحار بين قدامى المحاربين.

وتابع بيركينفيلد: "إن الانفصال عن عائلتنا، والتحديات الصحية، والأحداث المؤلمة - الأشياء التي يتم تعريفها نوعًا ما على أنها قضايا انتقالية مهمة يبدو أنها تثير بعض الأفكار الانتحارية التي نراها لدى المحاربين القدامى".

وحول الدراسة، اتصلت مجلة نيوزويك بوزارة شؤون المحاربين القدامى عبر البريد الإلكتروني، لكنها لم تتلق أي تعليق حتى الآن على تلك البيانات التي تؤكد انتشار وباء الانتحار لدى العسكريين والمحاربين القدامى في الولايات المتحدة.