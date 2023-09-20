عاجل.. انقطاع الاتصالات فى درنة غداة احتجاجات شعبية

قالت وكالة فرانس برس، إن الاتصالات في مدينة درنة الليبية انقطعت، حيث طُلب من الصحفيين مغادرة المدينة، التي اجتاحتها فيضانات مدمّرة راح ضحيتها الآلاف، غداة تحركات احتجاجية لسكانها للمطالبة بمحاسبة السلطات.

وأكدت مصادر محلية في درنة انقطاع شبكتي الهواتف النقالة والإنترنت منذُ الساعة 23,00 بتوقيت جرينتش، على ما أفاد صحفي تمكن من مغادرة المدينة، لوكالة "فرانس برس".

وذكر المصدر أن السلطات المحلية طلبت من معظم الصحفيين مغادرة درنة، وتسليم تصاريح التغطية التي تم منحها لهم.

وتأتي هذه القيود غداة تنظيم السكان تظاهرة طالبوا فيها بمحاسبة السلطات شرق البلاد، التي يحمّلونها مسؤولية تداعيات الفيضانات.

وأعلنت "الشركة القابضة للاتصالات" (LPTIC)، في بيان على "فيسبوك"، عن "قطع في كوابل الألياف البصرية يؤثر على شبكة الاتصالات في مدينة درنة".

وأشارت إلى أن هذه المشكلة، التي تؤثر أيضًا على مناطق أخرى شرق ليبيا، "قد تكون نتيجة أعمال تخريب متعمدة"