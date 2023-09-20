الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عز الدين السيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل دوره فى الورش الفرعية بالجيش الثانى

المهندس عز الدين
المهندس عز الدين سيد

قال المهندس عز الدين سيد، أحد المهندسين المشاركين بحرب 6 أكتوبر، إنه قام بإصلاح العديد من المعدات بورشة التصنيع بالجيش الثاني، مؤكدًا أنها كانت يوجد بها فنيون عسكريون ومدنيون كانوا أساتذة في إصلاح المعدات وكانت عبارة عن ماكينات توليد كهرباء. 

وأضاف "سيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مخازن الجيش الإنجليزي في التل الكبير أخذنا منها أجزاء ومعدات تم تصليحها، مؤكدًا أنه تم بذل مجهود كبير وإصلاح معدات كثيرة وبعدها تم نقله لورشة المهندسين الرئيسية في الزقازيق.

وتابع، أن الجيش الثاني كان مجموعة ورش فرعية، وعندما تم نقله للورشة الرئيسية كان واجبه إصلاح المعدات التالفة في الموقع أو حمل المعدات التي تحتاج للصيانة من كل المواقع على مستوى الجيش الثاني وصيانتها، مؤكدًا أنهم قدموا أشياء كثيرة من أشهرها طلمبات المياه التي استخدمت في فتح الصغرات بالساتر الترابي على خط بارليف. 

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟         

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

ز الدين سيد إصلاح المعدات ورشة التصنيع الجيش الثاني مخازن الجيش الإنجليزي ورشة المهندسين الرئيسية طلمبات المياه الساتر الترابي

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