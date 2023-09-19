الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"درويش" يكشف سبب المطالبة بحذف هذا البند من مبادرة استيراد سيارات العاملين بالخارج

اللواء نور الدين
اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات

قال اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، إن مبادرة استيراد سيارات العاملين بالخارج، القانون كان جيدًا وسيدخل 2 مليار دولار للدولة، كما أنه مكافئة للمصريين بالخارج، ويقلل سعر السيارات الموجودة بالسوق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن اللائحة التنفيذية للقانون وضعت شرطا وهو الشحن من بلد الإقامة مما جعل نوعا يتمتع بالكامل بالمبادرة، وهم من يعيشون في أوروبا لأن 60% من السيارات القادمة من أوروبا، والتي تتمتع باتفاقية زيرو جمارك، وذلك على خلاف الموجودين بالدول العربية والدول الأخرى وعدم تمتعهم بهذه الميزة.

مزايا المبادرة

تابع، أن المبادرة الماضية لم تأت بالنتائج المتوقعة، والمبادرة هذه المرة لو لم يتم حذف بند بلد الإقامة لن تقدم شيئًا ولهذا طالبنا بحذف هذا البند حتى يستفيد المصريون بالخارج جميعًا، وحتى ندخل عملة صعبة للبلد، ولو مليون واحد استورد سيدخل للدولة 2 مليار دولار، وكذلك زيادة المعروض بالسوق المصرية.

نور الدين درويش استيراد سيارات العاملين بالخارج مبادرة بلد الإقامة اتفاقية زيرو جمارك الدول العربية

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