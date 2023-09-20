"مصر القومى": السيسى نجح فى بناء وتطوير كافة أركان وأجهزة الدولة

أكد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد نجح فى البناء والتطوير لكافة أركان وأجهزة الدولة فى ذات اللحظة التي يحارب فيها الإرهاب الغاشم داخل الدولة وخارجها والقضاء على هذا السرطان، معلقا: "هذا إنجاز عظيم يضاف إلى تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسى".

واضاف في تصريحات خاصة للدستور: من منطلق تلك الأسباب ولكافة الحقائق المعلنة للكافة فإن الحزب وقياداته يقف على قلب رجل واحد فى الانتخابات المقبلة بدعم الرئيس السيسي.

إنجازات الرئيس السيسي

وأشار إلى أن المجلس الرئاسى للحزب فى حالة انعقاد دائم لمتابعة المؤتمرات والفعاليات التي يقوم بها الحزب على مستوى الجمهورية من أجل توعية المجتمع وإظهار الانجازات التى تمت خلال الفترات السابقة رغم بعض الظروف الراهنة التي حالت على العالم من أوبئة وحروب عرقلت من استكمال المسيرة فى الوقت المحدد لها طبقاً للخطط الاستراتيجية المرسوم لها.

وأكمل: "بالفعل هناك تنسيق لدعم الرئيس بين بعض الأحزاب ذات الأيديولوجيات المتشابهة فى الفكر نحو الدعم والمساندة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وخاصة أن حزب مصر القومى ضمن مؤسسي التيار الإصلاحي الحر وهو تيار سياسى ذات فكر دولتى إصلاحي قائم على الوسطية والحفاظ على مقومات الدولة المصرية ينتهج الفكر الإصلاحي" .

الحوار الوطني

ولفت إلى أن المناخ العام أفضل بكثير لما سبق فى ظل حالة الحوار المجتمعى بين أطياف المجتمع المصرى كله وبصفة خاصة المناخ السياسي الحالي فانفتحت كافة الأحزاب والقوى السياسية والتيارات الحزبية المختلفة المؤيد منها والمعارض في كافة الحوارات والمناقشات التى يتطلع إليها الكافة مراعين فترة الصمت التى كانت الدولة المصرية تخوض فيها حربا مع الارهاب وبعد إعلان انتهاء حالة الحرب والقضاء على الارهاب تمت الدعوة إلى حوار وطني والذي لقي قبول لدى الكافة، بما أثمر مخرجات وتوصيات بالمرحلة الأولى منه.