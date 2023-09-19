الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طلعت عبدالقوى: تجربة الحوار الوطنى فريدة وما تم به يساعد فى الانتخابات الرئاسية

طلعت عبدالقوي
طلعت عبدالقوي

قال طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تجربة الحوار الوطني فريدة والأحزاب رأت مساحة الديمقراطية غير المسبوقة وكل القضايا والموضوعات ناقشت بكل شفافية، وكان هناك نوع من الرأي والرأي الآخر والكل يحترم بعض لأن طاولة الحوار هي الوحيدة التي يتناقش بها الأحزاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبرفضائية dmc، أن الرئيس أعلن أنه وجه الحكومة للتعامل مع مخرجات الحوار الوطني، وكل هذا نتائج على الواقع، والجميع استفاد من لغة الحوار والرأي الآخر والجميع هدفه الدولة المصرية دون شخصنة خاصة أنها المرة الأولى التي بها حوار متعدد الأطراف.

ما تم بالحوار الوطني يساعد للفترة المقبلة في الانتخابات الرئاسية

وتابع، أنه تم تحديد تعديل للقانون الذي ينظم الأحزاب السياسية حتى تكون مساحتها أكبر وما تم بالحوار الوطني يساعد للفترة المقبلة في الانتخابات الرئاسية وكل الأحزاب المصرية ستسهم في الاستحقاق الدستوري، وستشارك بقوة بصرف النظر لمن تصوت.

طلعت عبدالقوي الحوار الوطنى فريدة الانتخابات الرئاسية الأحزاب المصرية لغة الحوار الاستحقاق الدستوري

مواد متعلقة

حزب الجيل يثمّن مبادئ الحوار الوطنى للانتخابات الرئاسية: تدعم مسار الدولة المدنية الديمقراطية

ميرال الهريدى: توصيات الحوار الوطنى بشأن الانتخابات الرئاسية تعزز التوافق بين المصريين

دينا هلالي: الحوار الوطني قدم رؤية متكاملة في سبيل إدارة انتخابات رئاسية تعددية

رئيس حزب مصر أكتوبر: مبادئ الحوار الوطنى للانتخابات الرئاسية تشجع المواطنين على المشاركة

"الاتحاد" يثمن مبادئ الحوار الوطني حول انتخابات الرئاسة: تتفق مع مطالب القوى السياسية

"المصرى الديمقراطي": وثيقة "أمناء الحوار الوطني" بشأن الانتخابات الرئاسية جيدة

الأكثر قراءة

عاجل.. "التموين" توضح حقيقة إيقاف صرف المقررات 4 أيام

حقيقة المنزل المعجزة الذي أثار الجدل في درنة: بقي صامدًا وسط السيول

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

60 دقيقة.. طرد باهر المحمدى والأهلى يحافظ على تقدمه أمام المصرى

الأهلى يكتسح المصرى برباعية ويصالح جماهيره بعد خسارة السوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟