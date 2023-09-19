طلعت عبدالقوى: تجربة الحوار الوطنى فريدة وما تم به يساعد فى الانتخابات الرئاسية

قال طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تجربة الحوار الوطني فريدة والأحزاب رأت مساحة الديمقراطية غير المسبوقة وكل القضايا والموضوعات ناقشت بكل شفافية، وكان هناك نوع من الرأي والرأي الآخر والكل يحترم بعض لأن طاولة الحوار هي الوحيدة التي يتناقش بها الأحزاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبرفضائية dmc، أن الرئيس أعلن أنه وجه الحكومة للتعامل مع مخرجات الحوار الوطني، وكل هذا نتائج على الواقع، والجميع استفاد من لغة الحوار والرأي الآخر والجميع هدفه الدولة المصرية دون شخصنة خاصة أنها المرة الأولى التي بها حوار متعدد الأطراف.

ما تم بالحوار الوطني يساعد للفترة المقبلة في الانتخابات الرئاسية

وتابع، أنه تم تحديد تعديل للقانون الذي ينظم الأحزاب السياسية حتى تكون مساحتها أكبر وما تم بالحوار الوطني يساعد للفترة المقبلة في الانتخابات الرئاسية وكل الأحزاب المصرية ستسهم في الاستحقاق الدستوري، وستشارك بقوة بصرف النظر لمن تصوت.