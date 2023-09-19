الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي تشكيل فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “بارك دو برانس” معقل الفريق الباريسي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

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تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد كيليان مبابي أساسيًا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: مانويل أوجارتي - فيتور فيريرا فيتينيا - وارن زائير إيمري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - راندال كولو مواني

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن جهته، كشف الكرواتي إيدين تيريزيتش المدير الفني لـ بوروسيا دورتموند، عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: نيكو شلوتربيك - ماتس هوملز - نيكولاس زوله - جوليان رايرسون

خط الوسط: إيمري تشان - مارسيل سابيتزر - جوليان براندت

خط الهجوم: دونيل مالين - كريم أديمي - مارويس وولف

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