"الكهرباء": 12 نصيحة للمواطنين قبل شراء واستخدام التكييف

نشرت الصفحة الرسمية لـ جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من النصائح لاستخدام التكييف الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

الدستور يستعرض في السطور التالية أبرز نصائح "الكهرباء" للمواطنين قبل شراء واستخدام التكييف للمرة الأولي:

1- التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف.

2- غلق التكييفات عند الخروج من الغرفة فلا داعي لتشغيل التكييف لمجرد تبريد الغرفة.

3- استخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.

4- ضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية.

5- الحرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

6- تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية "على الشرفات" ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة قدر الإمكان، بحيث يسهل الوصول اليها وفكها وصيانتها.

7- تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة، وذلك كل أسبوعين على الأقل.

8- عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات، ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

9- اختر المكيف المناسب لمساحة منزلك أو شقتك.

10- احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك فى قلة عمره الافتراضى.

11- احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

12-استشر الفنيين قبل الشراء، للتأكد من صلاحية التوصيلات الكهربائية وضمان تركيب الجهاز دون تشويه حوائط الغرف.