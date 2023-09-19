الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد أيوب: الدولة المصرية تتحرك بثوابت منذ تولى الرئيس السيسى (فيديو)

الكاتب الصحفى أحمد
الكاتب الصحفى أحمد أيوب

قال الكاتب الصحفى أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، إن الدولة المصرية تتحرك بثلاث ثوابت منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، هي: دولة المواطنة، وكل مواطن يحصل على كل  حقوقه من الدولة، لأنه مواطن مصري بدون النظر إلى دينه أو جنسه، وأيضًا فكرة العدالة التنموية بكل المحافظات، ونصيب المواطن من هذه التنمية.

 

وأضاف أيوب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه عند تطبيق هذه الثوابت على اهتمام الدولة فيما يتعلق بالصعيد، سنجد أن الصعيد قبل 10 سنوات كان يعاني من شيخوخة تنموية، ولم تكن هناك تنمية تتحقق في الصعيد على مدى عقود طويلة، وإن كانت تتحقق فهي عبارة عن بؤر تنموية صغيرة لم تكن تمثل أي شيء في تغيير وجه الصعيد.

 

الدولة تنظر إلى الصعيد نظرة واضحة جدًا

 

وتابع: وبعد تولي الرئيس السيسي الحكم حول الشيخوخة التنموية إلى إعادة شباب قرى ومدن الصعيد، من خلال محاور مختلفة منها البنية الأساسية، حيث إن المشروع العملاق الأول على مستوى العالم في التنمية، وهو مبادرة "حياة كريمة" تضمنت المرحلة الأولى منه 68%  لمحافظات الصعيد، ويستفيد منها أكثر من 11 مليون مواطن.

 

وأكد الكاتب الصحفي، أن الدولة تنظر إلى الصعيد نظرة واضحة جدًا، بأنه هُمّش من كل عوامل التنمية خلال العقود الماضية، وبالتالي من حقه أن تعود إليه التنمية، وأن تتحقق العدالة التنموية في الصعيد، والتي شملت وحدات صحية وطرقًا وصرفًا صحيًا وبناء مدارس وغيرها.

السيسي الرئيس السيسي تولى الرئيس السيسى ثوابت الدولة المصرية أحمد أيوب الكاتب الصحفى أحمد أيوب

مواد متعلقة

مصريون مقيمون فى ليبيا يوجهون الشكر للرئيس السيسى على رعايته لهم

أمين عام اتحاد الغرف التجارية: دورنا جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات

"القاهرة الإخبارية": اعتقال 8 فلسطينيين خلال مداهمة للاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)

الأحرار الاشتراكيين: نؤيد ترشح الرئيس السيسى لاستكمال آمال الوطن (فيديو)

وزير الدفاع الأمريكى: التزامنا بدعم أوكرانيا "طويل الأمد"

أيمن غنيم: الجمهورية الجديدة تقوم على تعظيم القوى الشاملة والعدالة الاجتماعية (فيديو)

جوتيريش: "درنة" انعكاس حزين لواقع عالمنا

"إكسترا نيوز" ترصد تقريرًا حول الصراع بين أذربيجان وأرمينيا

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

أسماء 51 مصابًا بالتسمم تناولوا طعامًا فاسدًا بمطعم شهير بالمنوفية (خاص)

نجاة 15 مواطنًا من الموت فى حادث مرورع على صحراوى أسيوط الغربى

عاجل.. حقيقة المنزل المعجزة الذي أثار الجدل في درنة: بقي صامدًا وسط السيول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟