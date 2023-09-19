أحمد أيوب: الدولة المصرية تتحرك بثوابت منذ تولى الرئيس السيسى (فيديو)

قال الكاتب الصحفى أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، إن الدولة المصرية تتحرك بثلاث ثوابت منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، هي: دولة المواطنة، وكل مواطن يحصل على كل حقوقه من الدولة، لأنه مواطن مصري بدون النظر إلى دينه أو جنسه، وأيضًا فكرة العدالة التنموية بكل المحافظات، ونصيب المواطن من هذه التنمية.

وأضاف أيوب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه عند تطبيق هذه الثوابت على اهتمام الدولة فيما يتعلق بالصعيد، سنجد أن الصعيد قبل 10 سنوات كان يعاني من شيخوخة تنموية، ولم تكن هناك تنمية تتحقق في الصعيد على مدى عقود طويلة، وإن كانت تتحقق فهي عبارة عن بؤر تنموية صغيرة لم تكن تمثل أي شيء في تغيير وجه الصعيد.

الدولة تنظر إلى الصعيد نظرة واضحة جدًا

وتابع: وبعد تولي الرئيس السيسي الحكم حول الشيخوخة التنموية إلى إعادة شباب قرى ومدن الصعيد، من خلال محاور مختلفة منها البنية الأساسية، حيث إن المشروع العملاق الأول على مستوى العالم في التنمية، وهو مبادرة "حياة كريمة" تضمنت المرحلة الأولى منه 68% لمحافظات الصعيد، ويستفيد منها أكثر من 11 مليون مواطن.

وأكد الكاتب الصحفي، أن الدولة تنظر إلى الصعيد نظرة واضحة جدًا، بأنه هُمّش من كل عوامل التنمية خلال العقود الماضية، وبالتالي من حقه أن تعود إليه التنمية، وأن تتحقق العدالة التنموية في الصعيد، والتي شملت وحدات صحية وطرقًا وصرفًا صحيًا وبناء مدارس وغيرها.