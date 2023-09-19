الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ جلدية يقدم نصائح للفتيات حول علاج الحبوب والشعر

جريدة الدستور

وجه الدكتور عاصم فرج، أستاذ  الأمراض الجلدية والتجميل، عدة نصائح للفتيات لعلاج الحبوب، وأولها أنه يجب عمل ترطيب باستمرار للبشرة، وأن تحافظ الفتيات على وزنهن، كما حثهم على استخدام منتجات للشعر خالية من الفورمالين.

وأضاف خلال حلقة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن هناك أنواع للترطيب، فالترطيب الجاف غير الذي يستخدم لكبار السن، وغير المستخدم للجلد الجاف التأدبي، غير الذي فيه تاثيرات.

الأسهل في العلاج ما بين السيلوليت والاسترتش مارك

وتابع، أن هذه الأيام الفطر يتوغل بشكل كبير ولا يستطيع أحد توقيفه، مشيرًا إلى أن هناك فارق بين السيلوليت والاسترتش مارك، والأول هو الأسهل في العلاج ويتم بسهولة جدًا. 

نصائح للفتيات أستاذ الأمراض الجلدية علاج الحبوب منتجات للشعر الترطيب الاسترتش مارك

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