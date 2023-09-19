أستاذ جلدية يقدم نصائح للفتيات حول علاج الحبوب والشعر

وجه الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، عدة نصائح للفتيات لعلاج الحبوب، وأولها أنه يجب عمل ترطيب باستمرار للبشرة، وأن تحافظ الفتيات على وزنهن، كما حثهم على استخدام منتجات للشعر خالية من الفورمالين.

وأضاف خلال حلقة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن هناك أنواع للترطيب، فالترطيب الجاف غير الذي يستخدم لكبار السن، وغير المستخدم للجلد الجاف التأدبي، غير الذي فيه تاثيرات.

الأسهل في العلاج ما بين السيلوليت والاسترتش مارك

وتابع، أن هذه الأيام الفطر يتوغل بشكل كبير ولا يستطيع أحد توقيفه، مشيرًا إلى أن هناك فارق بين السيلوليت والاسترتش مارك، والأول هو الأسهل في العلاج ويتم بسهولة جدًا.