مصر تشارك فى عمليات البحث وتقديم الدعم للمناطق المتضررة بليبيا

استمرارًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى دعم الأشقاء الليبيين، شاركت عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية فى انتشال الجثث وإنقاذ المصابين فى المناطق المنكوبة التى ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية.

وقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصرى بمنطقة مرتوبة داخل المناطق المتضرره قرب مدينة درنة؛ للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصارى، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم.

كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين فى العديد من المناطق الصعب الوصول والخروج منها.

يأتى ذلك إنطلاقًا من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول فى مواجهة مختلف الأزمات والمِحن.