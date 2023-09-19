أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان الإيطالي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في قمة من قمم الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويبدأ تشكيوزي أساسيًا في تشكيل ميلان ويجاوره أوليفيه جيرو ورفائيل لياو في خط الهجوم.

تشكيل ميلان.. تشكيوزي أساسيًا وجيرو يقود الهجوم أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كلابريا، ثياو، توموري، هيرنانديز

خط الوسط: لوفتس تشيك، كرونيتش، بوبيجا

خط الهجوم: تشكيوزي ، جيرو، لياو

موعد مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد بدوري أبطال أوروبا

وتقام المباراة في الثامنة إلا الربع مساءً، على ملعب سان سيرو بمدينة ميلان.

وبشكل خاص، يرغب فريق نيوكاسل في تحقيق الفوز بمباراة اليوم من أجل تحقيق أفضل بداية له في عودته لدوري أبطال أوروبا بعد غياب استمر 20 عامًا.

ويأمل فريق ميلان في تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها في مباراة الديربي أمام نظيره إنتر بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لوضع قدمه مبكرًا في المنافسة على المراكز المؤهلة للدور المقبل من البطولة، خاصة أن المنافسة على التأهل ستكون الأشرس في دور المجموعات، إذ يلتقي في نفس المجموعة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني في العاشرة مساءً على ملعب حديقة الأمراء.