محافظ الإسماعيلية يستعرض مقترح الخطة التنفيذية والمستهدفة لـ"القومى للسكان"

شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة؛ لاستعراض مقترح الخطةِ السنوية التنفيذية والمستهدفة للمجلس خلال العام القادم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الجهات المعنية بالقضية السكانية.

تفاصيل الاجتماع

في بداية الاجتماع، استعرضت مقررة المجلس الإقليمي للسكان بالإسماعيلية، توصيات المجلس السابق والذي عقد في الخامس والعشرين من يونيو ٢٠٢٣، حيث أكدت بذل المزيد من العمل والجهد؛ لتحقيق أهداف الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الجهات؛ لتحقيق المخطط ووضعه في حيز التنفيذ الفعلي، مؤكدة تحقيق نِسب أعلى في جميع المحاور مقارنة بالعامِ الماضي.

وتضمنت محاور الخطة محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والشباب وصحة المراهقين والتعليم والمعرفة والوعي المجتمعي وتمكين المرأة.

أنشطة المجلس القومي للسكان

كما عرضت مقررة المجلس القومي للسكان، تقييم الأنشطة السكانية للخطة السنوية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ لمحافظة الإسماعيلية، حيث بلغ عدد قوافل الصحة الإنجابية ٢٨ قافلة بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، وعدد ١٠٨٤ عيادات متنقلة بوزارة الصحة، وعدد ١٩٨ ألفا و٥٦٥ زيارة منزلية بنسبة تنفيذ ٩٥٪، وفي مجال الأنشطة التوعوية التي يقوم بها المجلس القومي للسكان بالتعاون والتنسيق مع المديريات الخدمية بالمحافظة، بلغ عدد الندوات ٧ آلاف و٨٨٧ ندوة بعدد حضور ١١٠ آلاف و٨٣٤ مواطنا.

وفي مجال الأنشطة التدريبية، تم تنفيذ ١١٤ دورة تدريبية بإجمالي ٢٦٠٣ متدربين، وفي مجال فصول محو الأمية، تم تنفيذ عدد ٤ آلاف و٤٨٢ فصل لمحو الأمية وإجمالي عدد الذين تم محو أميتهم ١٦ ألفا ٨٢٥ مواطنا، وفي مجال المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بلغ ٤٠ مشروعا.

وأشارت الطحاوي خلال الاجتماع، إلى تطور نسبة الإنجاز ومعدل الحماية المحققة ونسبة المستهدف لإجمالي السيدات المتزوجات ومعدل التغير خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ بنسبة ٣١.٥٪. وفي عام ٢٠٢٢، بلغ معدل المواليد ٢١.٨ ومعدل الوفيات ٥.٩ ومعدل الزيادة الطبيعية ١٥.٩.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الإيجابيات والسلبيات للخطة السنوية السابقة للمجلس القومي للسكان.

كما عرضت مقررة المجلس القومي للسكان الخطة التنفيذية السكانية للمحافظة ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

كما أثنى محافظ الإسماعيلية على الدور المميز للرائدات الريفيات من خلال حجم الزيارات المنزلية التي قُمن بها والتي فاقت المتوقع، نتيجة التنسيق الكامل وربط جميع خدمات التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية مع الرائدات الريفيات للتوعية المباشرة للسيدات في كل مكان.

وخلال الاجتماع استعرض وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، إمكانية تطوير المعرض الدائم المقام بحديقة الفيلة بحي ثالث الإسماعيلية من خلال اقتراح سُبل للتعاون مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية؛ لتيسير عروض من شركات تجارية لتوفير منتجات بأسعار مناسبة، وذلك بهدف زيادة إقبال المواطنين على المعرض.

ومن جانبه أشار محافظ الإسماعيلية، إلى تشكيل لجنة لبحث إمكانية تطوير المعرض الدائم حيث إن الهدف الأساسي منه هو تمكين المرأة المعيلة وزيادة دخلها.

وفي ختام اللقاء، أكد "بشارة" تقدير المحافظة لجهود المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة في تحقيق النسب المرتفعة للتنفيذ الفعلي، مؤكدًا تضافر كافة الجهود وطرح مقترحات جديدة للدفع نحو تميز الأداء وبذل المزيد من الجهد والتوعية اللازمة للمجتمع الإسماعيلي حيال القضايا السكانية.