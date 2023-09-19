افتتاح معرض "أهلًا مدرستى" بإدارة المستقبل فى القاهرة

افتتح أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، معرض أهلاً مدرستي، بمدرسة الشهيد عبدالمنعم، التابعة لإدارة المستقبل التعليمية، اليوم الثلاثاء، يرافقه سعيد عطية، مدير عام الإدارة، سيد على نقيب معلمى الجنوب، في إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ويتضمن معرض "أهلاً مدرستي" توفير كل المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة بالإدارة بأسعار مخفضة.

مشتملات معرض أهلًا مدارس بالقاهرة

وتفقد موسى أركان المعرض والذى يشمل كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة بالإضافة للزى المدرسى والشنط المدرسية والأحذية والأدوات المكتبية من (كشاكيل، كراسات، أقلام) وغيرها لخدمة الطلاب وأولياء الأمور بسعر الجملة.

كما قام مدير المديرية، بتوزيع مجموعة كبيرة من الشنط والأدوات المدرسية مجاناً للطلاب غير القادرين من الأيتام خلال تفقده المعرض.

كما أثنى على جودة وأسعار المنتجات المعروضة لتخفيف العبءعن كاهل الأسرة المصرية.

ووجه موسى بضرورة استمرار هذه المعارض بجميع الإدارات التعليمية، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات الجودة العالية، بأسعار مخفضة.

وفى ختام المعرض، تقدم بالشكر والتقدير لمدير عام الإدارة و المعلمين والعاملين على جهودهم المبذولة.

استعدادات العام الدراسى الجديد

وكان استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أهم ملامح الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد، حيث أكد على أهمية حسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي، موجهًا بأن يخصص اليوم الأول للصفوف الأولى (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي)؛ للتعرف على أماكنهم في الفصول والتوزيع وغيره، على أن يستكمل حضور باقي طلاب المدرسة في اليوم الثاني، مؤكدًا أن أمن وأمان الطالب أولوية والدولة المصرية مهتمة بأبنائها وبتطوير العملية التعليمية.

وشدد الوزير على جاهزية المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى، موجهًا بقيام كل مدير مدرسة على مستوى الجمهورية بتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة وتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، وذلك لضمان التنفيذ المستمر للصيانات البسيطة واستدامتها.

وتحدث الوزير حول لائحة الانضباط في المدارس ودورها الوقائي، مبينا أن الوزارة بصدد إصدار قرار وزاري بشأنها خلال الأيام القادمة، موضحًا أنه سيتم إرسالها للسادة المحافظين بحيث يتم متابعة تطبيقها.

كما وجه بالاهتمام بالنظافة والشكل العام للمدارس، والتأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا في المدارس وخاصة داخل الفصول.

كما شدد الوزير على أن أولياء الأمور هم جزء مهم لا يتجزأ عن العملية التعليمية، ووجه بتخصيص وقت محدد لمقابلتهم والاستماع لاستفساراتهم.