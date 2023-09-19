الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج: مستشفى شفاء الأطفال صرح طبي عملاق يدخل الخدمة قريبا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية وحجم الإنجاز بالمشروع تمهيداً لاستلامه، يصاحبه المهندس علاء حسن سيد المدير التنفيذي للمشروع بشركة وادى النيل، والمهندس هيثم القاضي بالمكتب الفني.

وقال رئيس الجامعة، خلال جولته، إن مستشفى شفاء الأطفال أحد هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأبناء جنوب الصعيد، حيث وجه في زيارته الأخيرة للمحافظة بنقل أصول مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة وما يتبعها من أرض إلى جامعة سوهاج، للعمل كمستشفى تخصصي ضمن المراكز الطبية لتقديم الخدمة العلاجية لأطفال إقليم جنوب الصعيد.

وأوضح أن مستشفى شفاء الأطفال صرح طبي عملاق ومتكامل يضاف للمستشفيات الجامعية قريباً، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأطفال جنوب الصعيد في جميع التخصصات وهي “كلى الأطفال، قلب الأطفال، غدد الصماء لدي الأطفال، جراحة عظام الأطفال، جراحة عيون الأطفال والجراحات الميكروسكوبية ومناظير الأطفال وزراعة القوقعة”، وغير ذلك من التخصصات الطبية.

وأضاف النعماني، أن المستشفى يقام على مساحة ٥.٦ فدان بإجمالي تكلفة إنشائية ۷۱۲ مليون جنيه، وتتكون من بدروم وأرضى و٦ أدوار متكررة وتحتوى على غرف عمليات، ووحدات غسيل كلوي، والمناظير، والعناية المركزة، وحضانات حديثي الولادة، والعلاج الكيميائي، وغرف المرضى، واستقبال، وصالات طبية ورياضية وغير ذلك من الخدمات.

فيما أعلن رئيس جامعة سوهاج، عن صرف شهر من الراتب الأساسي مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمختلف قطاعاتها بمناسبة المولد النبوي الشريف، استعداداً لانطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤م.

وأكد أن إدارة الجامعة لا تدخر جهداً في دعم ومساندة موظفيها والمنتسبين لها، تقديراً لجهودهم  المبذولة، ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم في ظل الظروف الحالية، كجزء من مسئوليتها تجاه العاملين وأسرهم، موضحًا أن القرار ينص على صرف مكافأة شهر من الأساسي بحد أدنى ٦٠٠ جنيه للعاملين بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإدارتها والمستشفيات الجامعية، حيث تصرف المكافاة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعمال والعمالة المؤقتة، بالإضافة إلى التربية العسكرية والاستعانة والكادر الطبي بكل   من فضل تعليم والمستشفيات الجامعية، و المنتدبين إلى الجامعة .

حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مستشفي شفاء الأطفال مستشفي شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة سوهاج الجديدة وادي النيل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جنوب الصعيد

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