رئيس جامعة دمياط يستقبل وفدا من هيئة فولبرايت الأمريكية

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، وفد هيئة الفولبرايت الأمريكية، برئاسة الدكتورة ماجي نصيف رئيسة هيئة فولبرايت بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون، والتعريف على منح هيئة فولبرايت للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمساهمة فى تعزيز وتنمية مهارات الخريجين والباحثين بجامعة دمياط، فضلاً عن خلق فرص لتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بين الأساتذة والطلاب بين جامعة دمياط والجامعات الأمريكية.

فى بداية اللقاء؛ رحب الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بوفد هيئة الفولبرايت، لافتاً أن الجامعة حريصة على فتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي مع الهيئات الدولية والجامعات العالمية المتقدمة.

لقاء تعاوني بين محافظ دمياط ورئيس جامعتها

كما سبق والتقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مع الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط، حيث استهلت المحافظ، اللقاء بالترحيب برئيس الجامعة وتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد معربة عن أصدق امنياتها له بدوام التوفيق والسداد.

وتناول اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين، حيث أكدت محافظ دمياط أن جامعة دمياط صرح علمى ضخم، تتطلع المحافظة للاستفادة من الخبرات والامكانات التى تمتلكها بالمجالات المختلفة لخدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

ومن جهته، أشار الدكتور حمدان إلى أن الجامعة على استعداد تام للتعاون مع المحافظة بما يساهم فى دعم ملفات العمل وخدمة أبناء دمياط، فضلاً عن خلق فرص لتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بين الأساتذة والطلاب بين جامعة دمياط والجامعات الأمريكية وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين.

وأكدت محافظ دمياط أن جامعة دمياط صرح علمى ضخم، تتطلع المحافظة للاستفادة من الخبرات والإمكانات التى تمتلكها بالمجالات المختلفة.