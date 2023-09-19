الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمياط يستقبل وفدا من هيئة فولبرايت الأمريكية

جامعة دمياط
جامعة دمياط

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، وفد هيئة الفولبرايت الأمريكية، برئاسة الدكتورة ماجي نصيف رئيسة هيئة فولبرايت بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون، والتعريف على منح هيئة فولبرايت للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمساهمة فى تعزيز وتنمية مهارات الخريجين والباحثين بجامعة دمياط، فضلاً عن خلق فرص لتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بين الأساتذة والطلاب بين جامعة دمياط والجامعات الأمريكية.

فى بداية اللقاء؛ رحب  الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة بوفد هيئة الفولبرايت، لافتاً أن الجامعة حريصة على فتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي مع الهيئات الدولية والجامعات العالمية المتقدمة.

لقاء تعاوني بين محافظ دمياط ورئيس جامعتها

كما سبق والتقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مع الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط،  حيث استهلت المحافظ، اللقاء بالترحيب برئيس الجامعة وتهنئته بتوليه مهام عمله الجديد معربة عن أصدق امنياتها له بدوام التوفيق والسداد.

وتناول اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك،  وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين، حيث أكدت محافظ دمياط أن جامعة دمياط صرح علمى ضخم، تتطلع المحافظة للاستفادة من الخبرات والامكانات التى تمتلكها بالمجالات المختلفة لخدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

ومن جهته، أشار الدكتور حمدان إلى أن الجامعة على استعداد تام للتعاون مع المحافظة بما يساهم فى دعم ملفات العمل وخدمة أبناء دمياط، فضلاً عن خلق فرص لتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بين الأساتذة والطلاب بين جامعة دمياط والجامعات الأمريكية وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين.

وأكدت محافظ دمياط أن جامعة دمياط صرح علمى ضخم، تتطلع المحافظة للاستفادة من الخبرات والإمكانات التى تمتلكها بالمجالات المختلفة.

جامعة دمياط دمياط حمدان ربيع محافظة دمياط فولبرايت

مواد متعلقة

بأسعار تنافسية.. افتتاح معرض "أهلاً بالمدارس" بدمياط الجديدة

محافظ دمياط تناقش استكمال مشروع صرف شط جريبة

دمياط تناقش استعدادات المحافظة لفصل الشتاء خلال انعقاد المجلس التنفيذي

"تنفيذي دمياط" يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

تكريم الموظفين المتميزين.. انطلاق المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط

"أوقاف دمياط" تنظم 787 ندوة عن أخلاق الرسول

حملات مكبرة للرقابة على 245 مدفنًا وسلخانة ومجزر بدمياط

تفاصيل اجتماع لجنة تطوير المشروعات الخضراء بدمياط

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

طمعًا فى ثروته.. القصة الكاملة لاختطاف ابن وزير صحة سابق بأكتوبر

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

إعلام المغرب يشيد بإعادة فتح "المقاولون العرب" للطرق المتضررة من الزلزال

مقطع صادم لاعتداء أتراك على سياح مصريين فى إسطنبول.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟