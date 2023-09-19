الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة زد بالدوري الممتاز (صورة)

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فريق زد، في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي وزد بالدوري الممتاز

ويحل الإسماعيلي، ضيفا ثقيلا على نظيره زد، في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر المسابقة المحلية (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وزد بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الإسماعيلي وزد، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتعد مواجهة الإسماعيلي وزد، هي الأولى تاريخيا بين الفريقين، لاسميا أنه الظهور الأول لـ"زد" بين الكبار في عالم الأضواء والشهرة، منذ صعوده من القسم الثاني سابقا "دوري المحترفين" حاليا"، هذا الصيف.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة زد 

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: إياد العسقلاني – محمد هاشم – محمد عمار – أحمد محسن.

خط الوسط: عماد حمدي – عمر الساعي – محمد حسن – نادر فرج – عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم: باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد فوزي – عصام صبحي – محمد نصر – محمد دسوقي – محمد مخلوف – مروان حمدي – محمد عبد السميع – محمود الشبراوي – ياو أنور.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة زد بالدوري الممتاز

 

طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي وزد بالدوري الممتاز 

ويقود مباراة الإسماعيلي وزد، طاقم تحكيمي مكون من إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه سمير جمال حكم مساعد أول، وأحمد صلاح حكم مساعد ثان، ومصطفى الشهدي حكما رابعا.

بينما يتولي تقنية الفيديو، طاقم مكون من علاء صبري، ويساعده أحمد ناجي.

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