24 لاعبًا بقائمة الإسماعيلى لمواجهة زد فى افتتاحية الدورى (صورة)

قرر إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، استدعاء 24 لاعبًا، للدخول في معسكر مغلق بالقاهرة، استعدادًا لضربة البداية في افتتاحية الموسم الجديد.

موعد مباراة الإسماعيلى وزد فى افتتاحية الدورى

ومن المقرر أن يحل الإسماعيلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره زد، في الرابعة عصر غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

وتعد مباراة الإسماعيلي وزد، هى الأولى تاريخيًا بين الفريقين بالدوري، بعد صعود زد إلى عالم الأضواء والشهرة مطلع الموسم الجاري من دوري المحترفين بمسماها الحديث والقسم الثاني سابقًا.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وزد بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الإسماعيلي وزد، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الرسمي والحصري لكافة منافسات الدوري الممتاز في مواسمه الجديد.

وجاءت اختيارات جلال لافتتاحية زد على النحو التالي:

أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد فوزي، وكمال السيد ومحمد عمار، ومحمد هاشم وإياد العسقلاني، ومحمد نصر وعصام صبحي، وحمدي النقاز وكريم عرفات، ومحمد دسوقي وأحمد محسن، ومحمد مخلوف وعماد حمدي، ومحمد حسن ونادر فرج، وعبدالله السعيد وعمر الساعي، ومحمد عبدالسميع ومروان حمدي، ومحمود الشبراوي وعبدالرحمن مجدي، وياو أنور وباسم مرسي.