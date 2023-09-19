خلال شهر.. "البيئة العالمي": التغيرات المناخية تسببت في تدمير مناطق بعدة دول

أوضح رئيس حزب البيئة العالمي، الدكتور دوميط كامل، كيفية تعامل الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مع ملف المناخ في ظل الأزمات المناخية المتراكمة التي يواجهها العالم الان.

وأكد، في مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية" من بيروت، اليوم الثلاثاء، أن التغيرات المناخية خلال شهر واحد تسببت في تدمير مناطق دول، حيث أثرت بشكل خطير على العالم في غضون 11 أو 12 يوما، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة أخذت قرار اليوم بتسليط الضوء على تلك الكارثة المناخية التي تضرب دول كثير في العالم.

المناخ العالمي وصل إلى مرحلة خطيرة

وتابع، أن المناخ العالمي تدهور ووصل إلى مرحلة خطيرة جدا ويشهد أزمات في غاية الخطورة، معلقًا "المناخ العالمي يعيش أزمات خطيرة، ونحن الان أمام كارثة كبرى وإذا نظرنا إلى 2030 أو 2040 أو 2050 سنجد أن نصف الكوكب سيتم تدميره".

وواصل حديثه، أن العالم في ظرف سيء ووصل إلى مرحلة من أخطر المراحل حياة الكوكب قائلًا “بدأ ينظف نفسه بنفسه”، مضيفًا أن العالم يري الآن كوارث لم يراها من قبل فعلى سبيل المثال كارثة ليبيا من طريقة مسار إعصار دانيال وطريقة تدميره لمناطق بشكل كامل"

واختتم أن منطقة البحر المتوسط كانت تشهد أعاصير خفيفة جدا، ولكنها اتحولت الآن إلى أعاصير كبيرة وخطيرة التأثير على الجميع، ويجب على العالم الآن إيجاد استراتيجيات لمواجة التغيرات المناخية بشكل علمي، خاصة وأن معظم المنطقة العربية ليس لديها جاهزية للتعامل مع عاصفة مثل "دانيال".