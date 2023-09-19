"محمود الجندى" ضيف افتتاح قصر ثقافة أبوالمطامير

عرض قصر ثقافة أبوالمطامير بعد افتتاحه اليوم من قبل وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وعمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من المسئولين والكتاب والصحفيين فيلمًا وثائقيًا عن الفنان الراحل محمود الجندي.

تأتي مناسبة عرض فيلم وثائقي عن الفنان محمود الجندي لرصد مسيرته وهو ابن محافظة البحيرة وكان أول من قام بمتابعة بناء قصر ثقافة أبوالمطامير ومراحل الإنشاء قبل وفاته.

وبهذه المناسبة قدمت فرقة البحيرة للموسيقى العربية على مسرح محمود الجندي عددًا من الأعمال الفنية الوطنية والدينية والتاريخية والتي بدأت بالنشيد الوطني "اسلمي يا مصر".

أما عن الفنان محمود الجندي فهو محمود حسين الجندي (24 فبراير 1945- 11 أبريل 2019)، ممثل ومغنٍ مصري، ولد في مركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة وتخرج من المعهد العالي للسينما، بدأ حياته الفنية في فترة السبعينيات وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

وكان يشتهر كذلك بصوته العذب وغناء المواويل وكان يقدم مقاطع غنائية في العديد من أعماله الفنية والمسرحية وقدم ألبومًا غنائيًا باسم (فنان فقير) عام 1990، ولكنه صرح بأنه حاول دخول مجال الغناء، ولكنه لم يحب استكمال التجربة.

شارك في حرب أكتوبر عام 1973، حيث خدم في سلاح الطيران لمدة 7 سنوات، وتم تكريمه عدة مرات، وفي 11 أبريل 2019 توفي بأزمة قلبية.