الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس خادمة وسائق لاتهامهما بقتل موظف سابق في العجوزة

امرأة
امرأة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس خادمة وسائق، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل موظف سابق داخل شقته بمنطقة العجوزة لسرقته.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه  لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة. 

معاينة مسرح الجريمة

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبا واقعة مقتل موظف سابق فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجاري، لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من محامي مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة، يفيد بغياب موكله موظف سابق مقيم بدائرة القسم، وبالفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملة نظافة، سائق - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر). 

علاقة وجريمة 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قررت الأولى أنها تعمل لدى المجنى عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثانى (قام بتوصيلها للشقة سكن المجنى عليه) وحال تواجدها رفقة المجنى عليه قامت بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة وقامت بالاستيلاء على (14 هاتف محمول ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا - خزينة حديدية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")،  وبمواجهة الثانى أقر بمضمون ما سبق وأفاد بإخفائه المسروقات وقيامه بتغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص "تم ضبطه"، وتم ضبط كافة المسروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس خادمة خادمة قتل موظف سابق العجوزة النيابة العامة

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