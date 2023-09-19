الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بورفؤاد تطهر المدارس من القوارض والحشرات استعدادًا للعام الدراسى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، أعمال كافة الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة في رفع كفاءة المدارس استعدادًا لاستقبال العام الدراسي 2023-2024

حيث وجه بتشكيل لجنة تضمنت الإدارة الهندسية والطرق والصرف الصحي والكهرباء وتحسين البيئة والحدائق والقوارض والحشرات والعلاقات العامة والمتابعة، وذلك للاستعداد المبكر لاستقبال العام الدراسي 2023-2024  لتهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع  المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي.

رئيس مدينة بورفؤاد: تشكيل لجنة المرور اليومي وإزالة المعوقات

وقامت إدارة تحسين البيئة بحملة مكثفة استهدفت مدرسة الشهيد محمود أبوجمرة الفنية الصناعية المتقدمة بنين لمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وجرى تنفيذ خطة العمل من خلال تواجد عمال تحسين البيئة، وتم كنس ورفع تراكمات الرمال ورفع المخلفات بمساعدة معدات إدارة النقل الميكانيكي التابعة لمجلس المدينة وجار استكمال الأعمال بالمناطق المحيطة.

كما وجه رئيس المدينة بأعمال تعقيم وتطهير المدرسة البحرية الثانوية الصناعية العسكرية بنين، حيث تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الفصول والمكاتب والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التي تنفذ كافة المهام الموكلة إليها.

كما تم تنفيذ الإجراءات الوقائية باستخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية التي تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة فى أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية كافة الأماكن المطلوب تطهيرها بما يوفر المناخ الآمن والصحي للطلاب والمعلمين.

رفع كفاءة النظافة والتعقيم والتطهير والإنارة العامة بمحيط جميع المدارس

كما وجه اللواء محمد عامر الإدارات التنفيذية بمجلس المدينة بالمرور اليومى على مدارس المدينة وتذليل كافة العقبات ومتابعة استعدادات كافة المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشددًا على استمرار الدعم بما يحقق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان وتطويره إحدى أولويات الفترة الحالية، والذي يتحقق أولاً من خلال تنمية مهاراته التعليمية والتثقيفية، بما يتوازي مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
مدينة بورفؤاد مدينة بورسعيد مجلس المدينة العام الدراسى الجديد مكافحه القوارض

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