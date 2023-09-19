"صبحي" يترأس اجتماع المكتب التنفيذي الاستثنائي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

ترأس الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماع المكتب التنفيذي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

شارك بالاجتماع وزراء الشباب والرياضة العرب أعضاء المكتب التنفيذي، وبحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.

مناقشة اعتماد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن وآليات إنشاء اتحاد الشباب العربي

ناقش الاجتماع اعتماد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، وآليات إنشاء اتحاد الشباب العربي، وثمن الدكتور أشرف صبحى على الجهود الحثيثة من قبل وزراء الشباب والرياضة العرب وجامعة الدول العربية على صعيد المتابعة والتنفيذ والتقييم لبرامج ومشروعات الشباب العربى.

وعقب ذلك، عُقد اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية وزراء الشباب والرياضة ومن في حكمهم بالدول العربية لاعتماد توصيات المكتب التنفيذي وإصدار القرارات المناسبة للموضوعات التى سبق وأن ناقشها المكتب، وذلك لتقديمها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

صبحي: كل الدعم والتضامن مع ليبيا والمغرب ونقدم تعازينا فى ضحايا الكارثة الإنسانية

من جانبه، عبر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، عن التضامن الكامل لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدولة ليبيا والمملكة المغربية فى الأزمة الأخيرة، التى أصابت البلدين وأسفرت عن العديد من الضحايا فى كارثة إنساني، داعين الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته الضحايا ويسكنهم فسيح جناته، والشفاء العاجل للمصابين، وأن ينعم على الدول العربية بالخير والأمن والأمان.

كما أكد الوزير على سعى جميع الوزراء لتلبية متطلبات الشباب ومواكبة التطور من خلال البرامج والمشروعات الجديدة، التى يتم تنفيذها على مدار العام، مشيرا إلى المتابعة الدورية لكل المستجدات المتعلقة بالتنفيذ والحرص على مشاركة أعداد كبيرة من الشباب العربية فى تلك المشروعات.

جانب من الحدث

جانب من الحدث