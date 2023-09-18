الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

توجت بالمركز الثالث عالميًا.. وزير الرياضة يستقبل بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال، إلى مطار القاهرة بعد احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 3 وحتى 17 سبتمبر الماضي.

واحتلت البعثة المصرية المركز الثالث، بعد حصد 7 ميداليات متنوعة في منافسات البطولة بواقع 5 ذهبيات، وميدالية فضية، وميدالية برونزية.

وقام الدكتور أشرف صبحي، بتقديم التهنئة والشكر إلى جميع أعضاء البعثة واللاعبين على الجهد المبذول من جانبهم خلال منافسات البطولة وتحقيقهم المركز الثالث في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، ورفعهم علم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة، بمستوى وأداء اللاعبين المميز والروح الرياضية العالية، وحرصهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق النتائج الجيدة مشيرًا إلى حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية.

وضمت قائمة المنتخب المصري 7 لاعبين ولاعبات، وهم: “سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبد العظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبد الرحمن محمد“.

ونجحت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال في التتويج بذهبية الخطف لوزن 108 كجم، ذهبية النتر والكلين، وأخيرًا ذهبية منافسات المجموع.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، في تصريحات له، إلى أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.

وكان الرباع المصري كريم كحلة، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال قد تُوج بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، وحصد بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ولاعب منتخبنا الوطني محمود حسني ببرونزية الكلين والنطر، في نفس البطولة بالسعودية.

قائمة المنتخب المصري الدكتور أشرف صبحي لأولمبياد باريس انجاز تاريخي احتلت البعثة المصرية المركز الثالث

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