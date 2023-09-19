"المرور" تحرر 2728 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (82728) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (27521) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وتضمنت المخالفات التي تم ضبطها (732) مخالفة السير بدون تراخيص، و(4) مخالفات دراجات نارية، و(14) مخالفة موقف عشوائى، و(6) مخالفات شروط التراخيص، و(1937) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تفاصيل الحركة المرورية في القاهرة والجيزة

فيما شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة الرئيسية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الانتظام في الحركة المرورية بمعظم المحاور والطرق الرئيسية، مع وجود كثافات مرورية متحركة وسط انتشار أمني مكثف على الطرق لمتابعة حركة السيارات.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب زيادة أحمال للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولًا إلى الدائرى.

وظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءًا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولًا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.