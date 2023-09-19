رئيس جهاز الشروق يتفقد منافذ الخير (صور)

تفقد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، منافذ الخير الواقعة في السوق الحضارية، وذلك لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وشدد على مدير المنافذ خلال جولته على مراقبة أسعار السلع والتأكد من أن السعر أقل من الأسواق بالخارج، والتعامل بكل حزم مع من يخالف ضوابط التشغيل، وأهمها الالتزام بالتسعيرة.

رئيس جهاز مدينة الشروق يلتقي المواطنين

وعلى هامش الجولة التفقدية لمنافذ الخير، استمع المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى لقاءه بعدد من المواطنين داخل المنافذ، حيث استمع لآرائهم حول مستوى الخدمة بالمنافذ وشكاواهم بصفة عامة. وشدد على إدارة الجهاز المعينة بمراقبة الأسعار ومستوى نظافة المنافذ، ووعد رئيس الجهاز بتكثيف الحملات المرورية لمتابعة حسن سير العمل بالمنافذ، ضمانًا للارتقاء بتقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

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