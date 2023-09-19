الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الخميس.. "القومية" تغنى أعمال وردة وفريد الأطرش على المسرح الكبير بالأوبرا

أحمد عفت
أحمد عفت

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، مختارات من أعمال الموسيقار فريد الأطرش والمطربة وردة، وذلك خلال الحفل المقرر إقامته في الثامنة والنصف مساء بعد غد الخميس الموافق 21 سبتمبر على المسرح الكبير، يؤديها كلا من المطربين إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، محمد طارق، إيناس عز الدين، أشرف وليد.

وبدأ المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد، التحضيرات والتجهيزات الخاصة باحتفالية الفرقة القومية للموسيقى العربية، منذ ثلاث أيام داخل القاعات الخاصة بالبروفات بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

 يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

 ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة أن نفدت نسبة كبيرة من التذاكر فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية.

شروط حضور الجمهور لحفل الفرقة القومية العربية

تفتح أبواب المسرح لدخول الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء "البدلة كاملة جاكيت وكرافتة".

غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

 

الفرقة القومية دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير خالد داغر وردة فريد الأطرش

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