الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بروفات احتفالية الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير بالأوبرا (صور)

بروفات الفرقة القومية
بروفات الفرقة القومية

يواصل المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد، التحضيرات والتجهيزات الخاصة باحتفالية الفرقة القومية للموسيقى العربية، الخاصة بأجمل أغانى ملك العود الفنان فريد الأطرش، وأميرة الطرب العربي الفنانة وردة، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

وتضم البروفات كلا من نجوم الفرقة وهم أحمد عفت، إيناس عز الدين، إيمان عبد الغني، أشرف وليد، محمد طارق.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة والنصف مساء، وتقدم الفرقة القومية للموسيقى العربية، خلال الحفل للجمهور مختارات من أشهر الأعمال الغنائية التى أبدعها كبار الملحنين لكلا من وردة وفريد الأطرش منها بتونس بيك، وحكايتى مع الزمان، الحياة حلوة، فوق غصنك يا ليمونة

شروط الأوبرا للجمهور لحضور حفل الفرقة القومية العربية للموسيقي، وجاءت كالتالي:

تفتح أبواب المسرح لدخول الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء "البدلة كاملة جاكيت وكرافتة".

غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقي العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

الفرقة القومية للموسيقى العربية المسرح الكبير الأوبرا المصرية إيناس عز الدين أحمد عفت الفرقة القومية

مواد متعلقة

حفل غنائى ساهر للفرقة القومية العربية للموسيقى بالأوبرا.. الجمعة

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

حبس 5 متهمين بخطف كاميرونى فى البحيرة

تكلفة استخراج جواز سفر جديد 2023 والمستندات المطلوبة

بـ200 ألف جنيه.. كواليس ضبط متهمين بسرقة أسلاك وكابلات من "مياه البحر الأحمر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى