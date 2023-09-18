بروفات احتفالية الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير بالأوبرا (صور)

يواصل المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد، التحضيرات والتجهيزات الخاصة باحتفالية الفرقة القومية للموسيقى العربية، الخاصة بأجمل أغانى ملك العود الفنان فريد الأطرش، وأميرة الطرب العربي الفنانة وردة، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

وتضم البروفات كلا من نجوم الفرقة وهم أحمد عفت، إيناس عز الدين، إيمان عبد الغني، أشرف وليد، محمد طارق.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة والنصف مساء، وتقدم الفرقة القومية للموسيقى العربية، خلال الحفل للجمهور مختارات من أشهر الأعمال الغنائية التى أبدعها كبار الملحنين لكلا من وردة وفريد الأطرش منها بتونس بيك، وحكايتى مع الزمان، الحياة حلوة، فوق غصنك يا ليمونة

شروط الأوبرا للجمهور لحضور حفل الفرقة القومية العربية للموسيقي، وجاءت كالتالي:

تفتح أبواب المسرح لدخول الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء "البدلة كاملة جاكيت وكرافتة".

غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقي العربي للحفاظ عليه من الاندثار.