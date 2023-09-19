الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية اسم الشهيد محمد مؤنس إلى رتبة عميد

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار وزارة الداخلية بترقية اسم الشهيد العقيد محمد مؤنس مأمون حلمي، الضابط بقطاع الأمن المركزي سابقًا "استثنائيًا" إلى رتبة العميد.

ونظم قطاع الإعلام والعلاقات احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً، بدار مراسم الشرطة بالجزيرة، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسي للأول في كل مرحلة تعليمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين، ونقل خلالها تحيات وتقدير اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والاعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لتتواصل ملحمة العطاء في سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن.

وكان لتلك الاحتفاليات بالغ الأثر في نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد امتدادا لتكريم آبائهم، وتوجهوا بخالص الشكر للوزارة لدعمهم المستمر لهم، مؤكدين على اهتمام الوزارة الكامل بأسر أبنائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن واستقرار الوطن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء، تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات ذويهم الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.