الجريدة الرسمية: تخصيص أرض لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب بأسوان
نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2527 لسنـة 2023بتُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (899م2) كائنة ناحية قرية الرديسية بحرى - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو - محافظة أسوان ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2527 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ أسوان ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.
قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (899م2) كائنة ناحية قرية الرديسية بحرى - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو - محافظة أسوان ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، لإقامة محطة رفع صرف صحى ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.