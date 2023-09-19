العميد محمد عبدالمنعم يكشف لـ "الشاهد" تفاصيل توثيقه معركة أكتوبر

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف، قائد الفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب 6 أكتوبر: "قمت بتوثيق يوميات معركة أكتوبر بعد انتهاء الحرب، لأن وقت الحرب كل تفكيرنا في الحرب، لا نفكر في أهلنا ولا أي حد خالص غير في المعركة إللي إحنا فيها".

وأضاف العميد محمد عبدالمنعم يوسف خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “وثّقت المعركة حيث قمت بشراء كشكول بـ 165 مليم، وقلم رصاص، وقعدت مع شاويش الفصيلة اسمه زين كان من السويس، ووفي البداية كتبت مقدمة بالقلم الرصاص، اهداء لشباب مصر، ثم المقدمة، ومن ثم بدأنا نحكي تفاصيل كل يوم، من الفترة قبل 6 أكتوبر، الفترة اللي كنا قاعدين فيها على القناة، مع المدنيين”، معقبا: "كانت أحلى أيام عشناها، كانت قبل الحرب وأيام الحرب".

وتابع: "كتبت تفاصيل كل يوم ساعة بساعة بالرصاص، بعد كده كتبتها بالحبر، ولما الكمبيوتر ظهر كتبتها عليه، ثم أعطيتها لمصحح لغة عربية، لكني لم أصدرها ككتاب، لكنها موجودة عندي في البيت وطابع منها أكثر من نسخة".

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .