الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. روسيا تعلن انسحابها من مجلس "بارنتس" الأوروبى والقطب الشمالى

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، انسحابها من مجلس "بارنتس" الأوروبي والقطب الشمالي.

وتأسس المجلس في 1993، لتحسين التعاون بين دول منطقة "بارنتس"، ويضم روسيا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد والمفوضية الأوروبية، فيما تحمل صفة مراقب في المجلس كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وبولندا.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، إن "المجلس كان على مدار 30 عامًا صيغة ضمنت الاستقرار وقامت بأنشطة فعّالة في الشمال"، متهمةً في الوقت نفسه الدنمارك وأيسلندا والنرويج وفنلندا والسويد والمفوضية الأوروبية "بتعطيل هذه الصيغة"، كما أكدت أنه "بسبب أخطاء الدول المعنية، أصيبت أنشطة المجلس بالشلل منذ مارس 2022".

وأشارت الوزارة إلى أن "فنلندا انتهكت مبدأ التناوب بعدم تسليم روسيا رئاسة المجلس"، لافتة إلى أنه "في ظل هذه الظروف فإننا مضطرون للإعلان عن انسحاب روسيا من المجلس".

الخارجية الروسية القطب الشمالي بارنتس روسيا الدنمارك

الأكثر قراءة

عاجل.. إقالة المجلس البلدى فى درنة بالكامل وإحالته للتحقيق

عاجل.. اعتصامات لإسقاط القانون.. منع الاختلاط فى جامعة الكويت يثير غضب الطلاب

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أزمة مرتقبة بين الأهلى ومنتخب مصر بعد تحديد ودية الجزائر

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

"تسريح 20 ألف جندي".. أحد أبطال أكتوبر يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل التمويه قبل الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى