عاجل.. روسيا تعلن انسحابها من مجلس "بارنتس" الأوروبى والقطب الشمالى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، انسحابها من مجلس "بارنتس" الأوروبي والقطب الشمالي.

وتأسس المجلس في 1993، لتحسين التعاون بين دول منطقة "بارنتس"، ويضم روسيا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد والمفوضية الأوروبية، فيما تحمل صفة مراقب في المجلس كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا وبولندا.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، إن "المجلس كان على مدار 30 عامًا صيغة ضمنت الاستقرار وقامت بأنشطة فعّالة في الشمال"، متهمةً في الوقت نفسه الدنمارك وأيسلندا والنرويج وفنلندا والسويد والمفوضية الأوروبية "بتعطيل هذه الصيغة"، كما أكدت أنه "بسبب أخطاء الدول المعنية، أصيبت أنشطة المجلس بالشلل منذ مارس 2022".

وأشارت الوزارة إلى أن "فنلندا انتهكت مبدأ التناوب بعدم تسليم روسيا رئاسة المجلس"، لافتة إلى أنه "في ظل هذه الظروف فإننا مضطرون للإعلان عن انسحاب روسيا من المجلس".