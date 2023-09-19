الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رغم الزلزال.. صندوق النقد والبنك الدولى يقرران عقد اجتماعاتهما السنوية بالمغرب

المغرب
المغرب

نقلت وكالة "رويترز" عن "مصدر مطلع"، قوله الإثنين، إن صندوق النقد والبنك الدوليان قررا عقد اجتماعاتهما السنوية بالمغرب في أكتوبر المقبل رغم الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد مؤخرًا.

يأتي القرار، الذي قال المصدر إن مسؤولين كبارًا في الصندوق والبنك اتخذوه، بعد أن ضغطت السلطات المغربية على المؤسستين العالميتين للمضي قدمًا في الاجتماعات المقرر عقدها في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر في مراكش التي تبعد 72 كيلومترًا فقط عن موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة، وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص في الثامن من سبتمبر.

ويوم الجمعة الماضي، قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع "رويترز"، إن الصندوق والبنك الدوليين سيقرران يوم الإثنين بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية في المغرب، مشيرةً إلى أن هذا سيتم بعد استكمال "مراجعة شاملة" لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.

ومن المتوقع أن تجتذب الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك أكثر من عشرة آلاف شخص إلى مراكش من وفود الدول الأعضاء البالغ عددها 190 إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني، مما يتطلب ترتيبات متقنة للأمن والسفر، وكان من المقرر في الأساس عقد الاجتماعات بمراكش في 2021، لكن تم تأجيلها مرتين بسبب جائحة "كوفيد-19".

الزلزال رويترز وكالة رويترز المغرب أكتوبر مراكش

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