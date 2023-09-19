الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤول أوكرانى: صواريخ روسية تستهدف ثانى أكبر المدن الأوكرانية

القصف الروسي يستهدف
القصف الروسي يستهدف ثانى أكبر المدن الأوكرانية

قال رئيس بلدية خاركوف إيجور تيريخوف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، إن وسط المدينة تعرض لهجوم بالصواريخ الروسية.

وأضاف عبر "تليجرام": "تتعرض خاركوف مرة أخرى لإطلاق نار من الصواريخ الروسية، وتشير المعلومات الأولية إلى أن المناطق الوسطى تتعرض للهجوم".

وقالت الحكومة الأوكرانية، أمس الإثنين، إنها قررت إقالة 6 نواب لوزير الدفاع، بينهم هانا ماليار التي كانت تقدم إفادات متكررة بشأن المواجهات الأخيرة في الحرب مع روسيا.

ولم تذكر الحكومة سبب الإقالة، وكانت أوكرانيا قد عينت رستم عمروف وزيرًا جديدًا للدفاع في وقت سابق من سبتمبر الجاري.

الحكومة الأوكرانية المدن الأوكرانية الصواريخ الروسية تليجرام

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