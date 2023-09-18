"كهرباء الإسكندرية" تنتهي من تنفيذ برنامج «ARC G.I.S»

اختتم قطاع التدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندسة ريهام الدرديري وتحت إشراف المهندس إيهاب الفقي رئيس الشركة الجزء الأول من برنامج ARC G.I.S للتدريب الصيفي لطلبه كليات الآداب وحاضر في التدريب ياسر بيومى مهندس أول بإدارة G.I.S لشبكات الجهد المتوسط.

كما استكمال برنامج تدريب وإعداد كوادر بشرية بمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع، فقد تم في في قطاع المنتزة تنفيذ برنامج ( تجربة العميل) و قام بإلقاء المحاضرة بسمة الصفتي مدير إدارة الترجمة و المكتبات، كما تم تنفيذ برنامج ( إدارة الأزمات و الحشود ) و قام بإلقاء المحاضرة إبراهيم فكار رئيس قطاع الأمن، و في قطاع غرب الإسكندرية تم تنفيذ برنامج ( مبادئ الجودة و دليل جودة الخدمات) وألقى المحاضرة صلاح عبد المقصود مدير عام تجاري «السيوف وأبيس».

تستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تطوير 3 مراكز للخدمة الرئيسية التجارية خلال العام المالي 2023 /2024 من إجمالي 27 مركز خدمة رئيسي علي مستوي الشركة.

وكشف مصدر بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن انتهاء الشركة من تطوير 6 مراكز خدمة تطوير نموذجي في الفترة من 2021 وحتى 2023.

أضاف المصدر، لـ«الدستور» أن خطة الشركة للعام المالي 2023 /2024 تستهدف استكمال تنفيذ المرحلة الأولي من العدادات الذكية، وتركيب 22520 عداد ذكي في المحطات والموزعات والمحولات المركبة في الغرف الرئيسية وكبار المشتركين والإضاءة العامة، وربطها مع نظام العدادات الذكية لحساب الفقد.

أشار إلى أنه تم تركيب 18114 عدادًا ذكيًا حتى نهاية أبريل الماضي في المحولات المركبة بالغرف الرئيسية والموزعات والمحولات.

تستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تركيب 300 ألف عداد ذكي في منطقة غرب الإسكندرية، ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالاشتراك مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» كمرحلة أولي.