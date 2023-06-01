كهرباء الإسكندرية: 180 مليون جنيه تكلفة رفع تعارضات الخطوط مع القطار السريع

كشف المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن قيمة أعمال رفع تعارضات المهمات والكابلات مع مشروع القطار الكهربائي السريع تصل إلى 180 مليون جنيه.

وأضاف رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن القيمة تمثل مسار القطار الكهربائي السريع الواقع في نطاق الشركة فقط وليس على مستوى كافة المناطق والمحافظات الأخرى، فيما ستقوم شركة الإسكندرية بتنفيذ تلك الأعمال عن طريقها.

وأشار "الفقي" إلى أن وزارة الكهرباء أصدرت تعليمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيه مثل وزارة النقل والهيئة الهندسية وغيرها من أجل البدء في تنفيذ تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء لا تتحمل تلك التكلفة ولكن تتحملها وزارة النقل بالتعاون مع جهات حكومية أخري ، موضحًا أن تنفيذ تلك العمليات يستغرق من شهرين إلى 3 أشهر.

وأشار "الفقي" إلى أن شركة الإسكندرية لنقل الكهرباء هي من ستقوم بتنفيذ تلك الأعمال عن طريق مهندسيها، فيما سيتم شراء الكابلات والمهمات الخاصة بنقل التعارضات من الشركات المصنعة محليًا.