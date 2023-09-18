كهرباء الإسكندرية تستهدف تطوير 3 مراكز خدمة رئيسية فى 2024

خاص

تستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تطوير 3 مراكز للخدمة الرئيسية التجارية خلال العام المالي 2023 /2024 من إجمالي 27 مركز خدمة رئيسي علي مستوي الشركة.

وكشف مصدر في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عن انتهاء الشركة من تطوير 6 مراكز خدمة تطوير نموذجي في الفترة من 2021 وحتى 2023.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور» أن خطة الشركة للعام المالي 2023 /2024 تستهدف استكمال تنفيذ المرحلة الأولي من العدادات الذكية، وتركيب 22520 عداد ذكي في المحطات والموزعات والمحولات المركبة في الغرف الرئيسية وكبار المشتركين والإضاءة العامة، وربطها مع نظام العدادات الذكية لحساب الفقد.

وأشار إلى أنه تم تركيب 18114 عداد ذكي حتي نهاية شهر أبريل الماضي في المحولات المركبة بالغرف الرئيسية والموزعات والمحولات.

وتستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تركيب 300 ألف عداد ذكي في منطقة غرب الإسكندرية، ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالاشتراك مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» كمرحلة أولي.

كان المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، كشف في تصريح خاص لـ«الدستور» أن قيمة أعمال رفع تعارضات المهمات والكابلات مع مشروع القطار الكهربائي السريع تصل إلى 180 مليون جنيه.

وأضاف رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أن القيمة تمثل مسار القطار الكهربائي السريع الواقع في نطاق الشركة فقط وليس على مستوى كافة المناطق والمحافظات الأخرى، فيما ستقوم شركة الإسكندرية بتنفيذ تلك الأعمال عن طريقها.

وأشار"الفقي" إلى أن وزارة الكهرباء أصدرت تعليمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة النقل والهيئة الهندسية، وغيرها من أجل البدء في تنفيذ تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن وزارة الكهرباء لا تتحمل تلك التكلفة ولكن تتحملها وزارة النقل بالتعاون مع جهات حكومية أخري، موضحًا أن تنفيذ تلك العمليات يستغرق من شهرين إلى 3 أشهر.