أكثر من مليار ونصف مصاب.. كيفية التغلب على الأمراض المزمنة؟

تعتبر الأمراض المزمنة مشكلة صحية عالمية تواجهها العديد من البلدان حول العالم، ومن بين هذه الأمراض، السكري وارتفاع ضغط الدم يأتيان في المقدمة كأكثر الأمراض شيوعاً.

تتطلب هذه الأمراض اهتمامًا خاصًا لأنها تؤثر بشكل كبير على جودة حياة المرضى وتزيد من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة، ففي السطور التالية يوضح الأطباء بموقع " science direct" الطبي أهمية الوقاية والإدارة الفعالة للأمراض المزمنة، مع التركيز على السكري وارتفاع ضغط الدم.

أكثر من مليار مصاب.. نسب الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم:

تعتبر الإحصاءات الخاصة بالأمراض المزمنة مؤشرًا هامًا لفهم نطاق المشكلة وتأثيرها في المجتمع، فحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، يقدر عدد المصابين بالسكري عالميًا بأكثر من 420 مليون شخص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 629 مليون شخص بحلول عام 2045.

وبالنسبة لارتفاع ضغط الدم، يعاني حوالي 1.13 مليار شخص من هذه الحالة، وتعد الأسباب الوراثية وسوء التغذية والنمط الحياة السلبي من أهم الأسباب المؤثرة في ارتفاع ضغط الدم.

كيفية الوقاية من الأمراض المزمنة:

التغذية الصحية: ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وتجنب الأطعمة العالية بالدهون المشبعة والملح والسكر.

ممارسة النشاط البدني: يوصى بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة إلى المعتدلة بانتظام مثل المشي أو ركوب الدراجة الهوائية.

إدارة الوزن: الحفاظ على وزن صحي يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الامتناع عن التدخين الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا يُنصح بالامتناع التام عنه.

كيفية إدارة الأمراض المزمنة بفعالية:

الالتزام بالعلاجات الموصوفة: يجب على المرضى إتباع خطة العلاج الموصوفة من قبل الأطباء، بما في ذلك تناول الأدوية المناسبة وإجراء الفحوصات المنتظمة.

زيارة الأطباء بانتظام: يعد الكشف الدوري والمتابعة مع الأطباء جزءًا هامًا من إدارة الأمراض المزمنة لضمان التشخيص المبكر وضبط الحالة الصحية.

التحكم بالضغط ومستويات السكر في الدم: يُنصح بقياس ضغط الدم ومستوى السكر في الدم بانتظام وإتباع التعليمات الطبية الموصوفة للتحكم فيهما.

التعلم والتثقيف: يجب على المرضى تعلم المزيد عن حالتهم المرضية وكيفية العيش معها بشكل صحيح من خلال البحث والاستشارة مع الأطباء والمتخصصين، حيث أن إدارة الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم تتطلب الوقاية الفعالة والتدابير اللازمة لتجنب المضاعفات.