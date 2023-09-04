الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أعراض ومخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهنى

مرض الكبد الدهني
مرض الكبد الدهني

ظهر مرض الكبد الدهني باعتباره وباءً في العصر الحديث ومشكلة صحية كبيرة غير معدية تشبه مرض الشريان التاجي، وتنطوي هذه الحالة على التراكم المفرط للدهون في خلايا الكبد، بدءًا من ترسب الدهون البسيطة (الكبد الدهني) إلى الأشكال الأكثر خطورة التي تسبب الالتهابات والتندب، في حين أن الطرف الأقصى من الطيف هو تليف الكبد، ما يؤدي إلى فشل خلايا الكبد أو ارتفاع ضغط الكبد أو سرطان الكبد.

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وبحسب تقرير نشره موقع "hindustantimes"، زاد خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني المرتبط بالتمثيل الغذائي المعروف سابقًا باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي بشكل كبير، وترتبط هذه الحالة ارتباطًا وثيقًا بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني وشكل شائع من سرطان الكبد.

وأشار التقرير، إلى أن السكري والسمنة يتزايدان في جميع أنحاء العالم، يلعبان دورا بارزا في تفاقم انتشار وشدة مرض الكبد الدهني.

 عوامل الخطر الرئيسية لمرض الكبد الدهني

كما يعد مرض السكري أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض الكبد الدهني ويزيد من مضاعفات مرض الكبد الدهني، يكون مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني سريع التقدم، ما يؤدي إلى تندب الكبد الدائم (تليف الكبد) ومضاعفاته التي تهدد الحياة، حيث يمكن أن يسبب تليف الكبد فشل خلايا الكبد، وسرطان الكبد، وارتفاع ضغط الكبد (ارتفاع ضغط الدم البابي)، ما يؤدي إلى الاستسقاء (السوائل في البطن) واعتلال الدماغ الكبدي (غيبوبة الكبد) بسبب زيادة السموم التي تصل إلى الدماغ.

كما أن التعرف على أعراض تلف الكبد لدى مرضى السكري أمر بالغ الأهمية للتدخل المبكر، وفي المراحل المبكرة من تليف الكبد، يمكن أن تكون المؤشرات غير محددة، بما في ذلك تورم الساق، وزيادة التعب، والتغيرات في أنماط النوم، وسهولة الإصابة بالكدمات، وفقدان الوزن وفقر الدم (انخفاض الهيموجلوبين).

التحذير من مرض الكبد الدهني 

يعد مرض الكبد الدهني قد ظهر كعامل خطر قوي لأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يزيد من تفاقم العبء العالمي الكبير بالفعل للأمراض المرتبطة بالقلب، كما أن التعايش بين الكبد الدهني ومرض السكري يضع الأفراد في خطر أكبر للإصابة بالمرض.

و تطور مرض الكبد الدهني إلى جائحة في العصر الحديث وله عواقب وخيمة على الصحة العامة، كما أن ارتباطاتها القوية بمرض السكري، والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وسرطان الكبد تسلط الضوء على الترابط بين هذه المشاكل الصحية غير المعدية.

 

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