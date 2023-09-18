بتكلفة 60 مليار جنيه سنويًا.. "المالية": قرارات الرئيس تدعم 4.5 مليون موظف

كشف أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، عن تكلفة حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، والتي تقدر بـ60 مليار جنيه سنويًا ونحتاج إلى تنفيذها بعض التشريعات القانونية، مثل مضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وهذا ما سيحدث في المستقبل القريب.

ووجه أحمد السيد، في تصريحات له، الشكر للرئيس السيسي على حزمة دعم المواطن اقتصاديًا وتلك الحزمة يستفيد منها قاعدة كبيرة من المصريين ، موضحًا أن هناك 4.5 مليون موظف يستفيدون من علاوة غلاء المعيشة التي أعلن عنها الرئيس السيسي.

موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات

وتابع وكيل وزارة المالية، أن 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يستفيدون من حزمة الرئيس السيسي وتكلفتها 32 مليار جنيه.