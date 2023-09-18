الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بتكلفة 60 مليار جنيه سنويًا.. "المالية": قرارات الرئيس تدعم 4.5 مليون موظف

قرارات الرئيس السيسي
قرارات الرئيس السيسي

كشف أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، عن تكلفة حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، والتي تقدر بـ60 مليار جنيه سنويًا ونحتاج إلى تنفيذها بعض التشريعات القانونية، مثل مضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وهذا ما سيحدث في المستقبل القريب.

 ووجه أحمد السيد، في تصريحات له، الشكر للرئيس السيسي على حزمة دعم المواطن اقتصاديًا وتلك الحزمة يستفيد منها قاعدة كبيرة من المصريين ، موضحًا أن هناك 4.5 مليون موظف يستفيدون من علاوة غلاء المعيشة التي أعلن عنها الرئيس السيسي.

 

موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات

وتابع  وكيل وزارة المالية، أن  11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يستفيدون من حزمة الرئيس السيسي وتكلفتها 32 مليار جنيه.

المالية الإيرادات لموازنة السيسي المعاشات غلاء المعيشة

الأكثر قراءة

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

رونالدو يثير الفوضى فى شوارع إيران.. استقبال أسطورى والمئات يركضون خلف حافلة (بيانات)

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى