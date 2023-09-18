الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ندوات تعريفية لمنح الدعوة المفتوحة للفنانين في 4 محافظات

الفنان تامر عبد المنعم
الفنان تامر عبد المنعم

أعلن الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية أن اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك) والاتحاد الأوروبي أعلنا عن ندوات تعريفية عن منح الدعوة المفتوحة للفنانين والمبدعين المصريين من مختلف المجالات الفنية في محافظات اسكندرية، أسوان، اسماعيلية، والقاهرة، إضافة إلى ندوة أخيرة أونلاين.

يأتي ذلك في ضوء تعليمات د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني الذي وجه بدوره بفتح قصور الثقافة بالمحافظات المطلوبة.

وقال تامر إن شغله الشاغل وصول المنح للمواهب المصرية التي تستحقها وما أكثرهم يربوه الوطن.

بدأ الفريق بندوة في اسكندرية يوم 6 سبتمبر الماضي، وفي أسوان يوم 11 سبتمبر الماضي واستكمل بندوة اليوم ١٨ سبتمبر في الإسماعيلية بقصر ثقافة الاسماعيلية  الساعة الواحدة ظهرًا، حيث تم مناقشة المنح، كيفية التقديم والشروط. ستكون هناك ندوة أخيرة في القاهرة يوم الأربع الموافق ٢٠ سبتمبر الساعة ١ ظهرًا في المعهد الثقافي الإيطالي بالزمالك! بالاضافة لندوة أونلاين، يوم 21 سبتمبر وسيتم الإعلان عنها على صفحات السوشيال ميديا الخاصة باتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية أو EUNIC Egypt.

من ضمن المجالات المؤهلة للتقديم على المنح هي: السينما، الأدب، الرقص، الموسيقى، المسرح، الفنون البصرية، الحرف اليدوية، الفنون التشكيلية، وغيرها من المجالات الفنية!

يوجد نوعين من المنح إما: منحة صغيرة، للأفراد المستقلين أو المؤسسات الناشئة: بقيمة 120000 جنيه مصري.

أو منحة متوسطة: للمؤسسات بخبرة لا تقل عن سنتين، بقيمة 500000 جنيه مصري.

تامر عبد المنعم ندوات الفنانين محافظات مصر

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