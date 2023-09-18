كل ما تحصل حاجة في الوسط الفني، يقول لك زمان أيام زمن الفن الجميل، ما كانش دا بـ يحصل.

عن نفسي، مش بـ أفهم تعبير: "زمن الفن الجميل"، أصلك يعني الكلام دا بـ يفترض إنه كان فيه زمن معين كان الفن فيه "جميل"، وبعدين بح، بس مش بـ يقولوا لنا الزمن دا كان إمتى بـ الظبط، وكل واحد تلاقيه غالبا بـ يتكلم عن فترة صباه وشبابه بـ اعتبارهم الزمن المفترض دا.

اللي بـ أشوفه إنه على مر الزمان فيه إنتاج فني بـ يصدر، فيه الجيد وفيه الرديء، فيه السطحي وفيه العميق، فيه المبتذل وفيه وفيه وفيه، إنما مع الزمن بـ يحصل فرز، واللي بـ يفضل هو اللي بـ يبقى الناس مرتبطة بيه ولـ سنين طويلة، بـ التالي بـ يتهيأ لك إنه الزمن دا كان كله على نفس المستوى، إنما دا مش صحيح.

اختار أي اسم يعجبك، بس يكون عدى عليه زمن، وقول لي تعرف له (تعرف لها) كام أغنية أو كام فيلم، وخليني أقول لك لـ نفس الاسم أضعاف العدد دا أعمال اتنست وما تتسمعش وما تتشافش، التقليب في الأرشيف والسجلات بـ يكشف دا بـ وضوح، إنما دا مش موضوعنا، سيبك من رأيي، وخلينا في موضوع محدد.

لما الواحد بـ يتعامل مع زمن ما بـ اعتباره ما كانش فيه غير الفن والإبداع والجودة والـ ويك ويك ويك، بـ تبدأ كمان نظرته لـ الفنانين تبقى غير واقعية بـ المرة، ويتعامل معاهم على إنه ما كانش ناقصهم غير الجناحين، ويبقوا ملايكة، وإنهم كانوا عايشين لـ الفن والفن فقط، وإنه ما كانش فيه بينهم غير كل احترام وبلا بلا بلا، ودا مش دقيق.

بـ أقول مش دقيق، لـ إني مش عايز أقول العكس، وإنهم كانوا وكانوا وفيهم وفيهم، إنما يعني، كل الناس بشر، عادي، بـ يعملوا الصح ويغلطوا، والفلوس مهمة لـ الجميع، وليها أولوية، والشهرة والنفوذ مهمين، وليهم أولوية، والتنافس طبيعي، وممكن التنافس دا يبقى فير، لكن أحيانا الواحد مش بـ يقدر يسيطر، والتنافس بـ يخليه يرتكب حماقات، أو يتهم الناس بـ إنهم اركبوا حماقات، ودا تقريبا مفيهوش استثناء لـ عصر عن عصر، دا الطبيعي، ودي الحياة.

خلافات الفنانين الكبار كان ممكن توصل لـ خناقات شارع، يعني أفتكر إنه زبيدة ثروت اختلفت مع المخرج حسن الصيفي، وكانت لسه طالعة يعني يدوب عملت كام فيلم، وكل واحد منهم تربص بـ التاني، وبدأت بينهم مناوشات، فـ انتهزت زبيدة فرصة إنها في لقاء بـ الإذاعة، وراحت قايلة إنه أسوأ فيلم عملته هو احترسي من الحب، اللي كان طبعا إخراج الصيفي، وهات يا تقطيع فيه، فـ هو بقى ما استناش لما يبقى يطلع في لقاء إذاعي، دا استناها في الشارع، وعلى ناصية عماد الدين اداها وصلة من اللي قلبك يحبها: اطلعي يا كومبارس يا اللي يا اللي يا اللي، وهي رفعت عليه قضية، وطلبت خمس تلاف جنيه تعويض ورد شرف، وليلة.

كلنا بشر، إمبارح والنهاردا وبكرة مفيش هنا ملايكة وشياطين، وارد جدا تتصرف تصرفات غير لائقة في موقف من المواقف، وارد حالة التنافس تغلب عليك في لحظة فـ تفقد السيطرة على أعصابك، وارد حتى ضغوطات الحياة تبقى أكبر من تحملها في موقف أو لحظة، مفيش حد منا له وش واحد أو جانب واحد ماشي بيه طول العمر.

بـ التالي، فكرة تسويق إنه فيه زمن ما اتسم أهله بـ الرقي والسمو والذي منه دا يضر سيرتهم أكتر ما يفيدها، لـ إنه ساعتها بـ مجرد الواحد ما بـ يعرف قصة واحدة عن أي حد بـ تبدأ الصورة الوردية تتشرخ، والواحد يبدأ يفكر في العكس، فـ خليك ريلاكس، وكل حاجة وليها إيه؟ بـ الظبط كل حاجة وليها حاجة.