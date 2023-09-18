نائب محافظ الوادي الجديد تبحث موقف مشروعات التعاون

عقدت د.حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع ممثلي منظمة التعاون الدولى بين الجنوب والجنوب الإيطالية ( CISS) وجمعية الرواد؛ لبحث مستجدات المشروعات المُنفذة بالتعاون مع المنظمة في مجال دعم وتنمية مهارات رواد الأعمال وأصحاب الحرف اليدوية.

تم مناقشة موقف إنشاء مركز الخدمة الاجتماعية (ssc) الملحق بمقر حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الخطط المستقبلية لأنشطة المركز التي تضم مركز تدريب مهني مجهز بصالات وورش للإنتاج، ومعرض لمنتجات رواد الأعمال.

نائبة المحافظ تتابع أنشطة الدورة التدريبية

وخلال الاجتماع، تابعت نائب محافظ الوادي الجديد أنشطة الدورة التدريبية الجاري تنفيذها بالتعاون مع بيت الفخار بالفيوم و كلية التربية الفنية بجامعة القاهرة، لتعزيز وتطوير المهارات الفنية لأصحاب الحرف اليدوية والبيئية، كما رحبت بمشاركة الحاضنة بفعاليات الملتقى التسويقي الثالث للتمور المصرية، المقرر عقده في منتصف أكتوبر القادم.

وتابعت د.حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال لجنة تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها؛ لاختيار أفضل 18 مشروعًا في الست فئات التي تتضمنها المبادرة، للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة.

تقييم المشروعات المقدمه وفقا للشروط والمعايير

وأوضحت د.حنان مجدي نائب المحافظ أن إجمالي المشروعات المتقدمة بلغ 182 مشروعًا، يتم تقييمها وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها اللجنة العليا للمبادرة، فضلاً عن عقد لقاءات ومقابلات مع المتقدمين لعرض مشروعاتهم على مدار مرحلة التقييم والتي تستمر حتى 21 سبتمبر 2023، مشيرةً إلى مشاركة المشروعات الفائزة بقمة المناخ Cop28 المقرر عقدها بدولة الإمارات، بالإضافة إلى توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة.

بحثت د.حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين من خلال البوابة الجغرافية الرقمية التي أطلقتها المحافظة في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور دعاء أحمد مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ووفد شركة إيزري القائمين على تنفيذ البوابة.