غدًا.. جنايات القاهرة تُصدر حكمها على المتهمين في "خلية داعش حلوان"

تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا الثلاثاء، حكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية داعش حلوان"، فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة .

وقضت المحكمة فى وقت سابق، بأحكام تراوحت بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذى تعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيًا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، يأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، الذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى.

ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.