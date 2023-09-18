لخلافات مالية.. السجن 10 سنوات للمتهم بقتل نجل عمه في الفيوم

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "هـ ن ن"، بالسجن المشدد 10سنوات والحبس المؤبد لـ2 أشقائه ، في القضية رقم 21550 لسنة 2020 جنايات إطسا والمقيدة برقم 1275 لسنة 2020 كلي الفيوم، وغيابياً على الاثنين الهاربين، لقيامهم بقتل ابن عمهم بعدما أطلقوا عليه وابلاً من النيران فأردوه قتيلاً وسط منزله.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وسكرتارية محمد عبد البصير

تفاصيل مقتل شخص على يد أبناء عمه



تعود تفاصيل الواقعة إلى 9 نوفمبر 2020، حينما توجّه كل من "هـ ن ن" "محبوس"، 20 سنة، سائق، وشقيقيه "ب ن ن" هارب، و"ص ن ن" هارب، إلى منزل نجل عمهم "ح ق ن"، وقتلوه في منزله مع سبق الإصرار والترصد، بسبب نشوب مشاجرة بينهم إثر خلافات مالية، فتوجهوا في اليوم التالي إلى منزله، وأنهى المتهم الأول حياته بمساعدة شقيقيه، وذلك في عزبة الوابور الجديدة التابعة للوحدة المحلية بمنشأة عبد المجيد بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

حيثيات الحكم بالمؤبد لـ3 أشقاء بالفيوم



ووجهت النيابة العامة بالفيوم، للأشقاء الثلاثة تهمة القتل العمد لنجل عمهم بسبب خلافات مالية بينهم، حيث توجهوا إلى منزله، وأمسك به اثنان منهما ثم أطلق الثالث عيارين ناريين صوبه فأراده قتيلاً في الحال، مُتسبباً في إصابته التي وردت في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقررت المحكمة معاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبالسجن المؤبد للمتهم الثاني والثالث.

الأشقاء الثلاثة قتلوا نجل عمهم أمام زوجته



وقالت "ر ع م"، زوجة المجني عليه، أمام المحكمة، أنّها كانت تطهي الطعام بالطابق الثاني في منزلها نظراً لوجود عمال "محارة" لديهم في المنزل، وفوجئت بأبناء عم زوجها دخلوا المنزل، وأطلقوا النيران عليه، بسبب وجود خلافات مالية بينهم كانت قد نشبت على إثرها مشاجرة بينهم قبل الواقعة بساعات، فأصيب زوجها بتهتكات رئوية ونزيف صدري غزير وصدمة، ولقي مصرعه.