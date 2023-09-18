نائب محافظ بورسعيد يتفقد بدء أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية

تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها محافظة بورسعيد مؤخرا، ورافقه المهندس عماد البرشه مدير مديرية الاسكان، و اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، و إدارة المشروعات، و الشركات الهندسية القائمة على تنفيذ الأعمال الإنشائية و استشاري المشروع ، وذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالبدء الفوري في إنشاء مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو بجنوب بورسعيد.

يشمل 4 مجمعات صناعية بإجمالي 72 مصنعا

وأشار نائب المحافظ أن مجمع الصناعات المغذية 3 يوليو بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها ( مواد غذائية و غزل ونسيج وملابس جاهزة و بتروكيماويات و أنشطة هندسية)، و ذلك بإجمالي 72 مصنعا بحد اقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) للمستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع ، و احتياجات المستثمرين.

وكان محافظ بورسعيد قد وجه خلال الشهر الماضي، بالبدء في الخطوات التصميمية والتنفيذية لإقامة المجمع الصناعي الجديد بجنوب بورسعيد، على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي و يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

ووجه نائب المحافظ بالإسراع في معدلات العمل، بناء على توجيهات محافظ بورسعيد لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات المغذية، والذي يوفر الالٱف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث