الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كيف نعت إلهام شاهين أشرف مصيلحى؟

إلهام شاهين
إلهام شاهين

نعت الفنانة إلهام شاهين الفنان اشرف مصيلحي الذي وافته المنية أمس. 

وقالت في تصريحات خاصة لـ الدستور فقدنا أخا وصديقا وموهبة فنية متميزة وربنا يصبر زوجته المخرجة منال الصيفي وطالبت الجمهور بالدعاء له. 

وحرصت إلهام شاهين على المشاركة في تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، والتي أقيمت من قليل بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الفنان الراحل بمدافن الأسرة. 

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من الفنانين ووفد من نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية ونعى اتحاد النقابات الفنان الراحل أشرف مصيلحي مطالبين الجمهور بالدعاء له. 

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل أشرف مصيلحي غدا الثلاثاء عقب صلاة المغرب بمسجد المشير. 

وتوفي الفنان أشرف مصيلحي مساء أمس بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ49 عاما. 

أشرف مصيلحى

يذكر أن أشرف مصيلحي ولد في  23 أبريل 1974 وتخرج فى معهد السينما قسم إخراج، شغل منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين) كانت بدايته في السينما المصرية من خلال إشراكه بمشهد في فيلم «الأبواب المغلقة» إخراج عاطف حتاتة عام 2001، ثم شارك في  فيلم «بونو بونو» مع النجمة نادية الجندي كثاني عمل سينمائي يشارك فيه، بعد ذلك لفت الأنظار في أفلام: «أسرار البنات، وجواز بقرار جمهوري، وأول مرة تحب يا قلبي، والحياة منتهى اللذة، والرهينة، والجزيرة، وشارع 18»، وكان أبرز أدواره كشرير في فيلمي «رانديفو» عام 2001 و«سحر العيون» عام 2002، وإن كان قد أدى دور ضابط الشرطة في فيلمي «تيتو» و«خالتي فرنسا» كما شارك في فيديو كليب (لو) للفنان محمد فؤاد وكانت آخر أعماله مشاركته في مسلسلي الطاووس والاختيار. 

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