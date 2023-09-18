الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 82 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 82943 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 26012 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1703) مخالفات السير دون تراخيص و(6) مخالفات من الدراجة النارية و(19) مخالفة موقف عشوائى و(8) مخالفات شروط التراخيص و(1703) مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وفي سياق منفصل، انتظمت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، مع وجود سيولة في الذروة الصباحية، وسط انتشار أمني مكثف على الطرق؛ لمتابعة حركة سير السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والطرق الرئيسية والكباري والميادين، وتقليل أي كثافات مرورية، ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية.

وظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

وظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

كما ظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية قانون ولوائح المرور مخالفة مرورية مخالفة السير بدون تراخيص وزارة الداخلية

مواد متعلقة

كشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

الداخلية تضبط 10 قضايا مخدرات فى دمياط وأسوان

ضبط تجار نقد أجنبي بالقاهرة.. وسقوط هارب من الإعدام

"ابن خاله قتله".. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف "طفل الشرقية"

بحضور المفتى.. أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية بمناسبة ذكرى المولد النبوى

مكافحة المخدرات تضبط أصنافًا مختلفة بقيمة 2.5 مليون جنيه

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

فى صلاة الجنازة.. انهيار زوجة أشرف مصيلحى قبل نقله لمثواه الأخير (صور)

المرض الذى تسبب فى وفاة أشرف مصيلحى

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024 وأبرز شروط الترشح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى