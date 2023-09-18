الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى حريص على إعادة مصر لمكانتها العالمية فى مختلف المجالات

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

اعتبر النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعانة بالخبرات العالمية في إنشاء مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة خطوة لعرض الثقافة والفنون المصرية بأحدث الطرق والتقنيات العالمية.

 

 إعادة مصر لمكانتها العالمية

 

وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص دائمًا على إعادة مصر لمكانتها العالمية في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية السياسية وغيرها.

وأكد عضو مجلس النواب أن الهدف من مدينة الثقافة والفنون هو جعلها منارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري.

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أبرز ما تحويه المدينة

 

ولفت النائب زكي عباس إلى أن المدينة ستضم مكتبة خاصة بالعاصمة تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة، علاوة على متحف عواصم مصر لعرض آثار العواصم المصرية على مدار التاريخ.

 

وتابع أن المدينة ستضم أيضًا متحف الفنون، ومتحف العملات، فضلًا عن دار الأوبرا الجديدة ذات الطراز المعماري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستيعابية الكبيرة، إلى جانب مسرحين للدراما والموسيقَى، مؤهلين وفقًا لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية.

 

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة إنشاء مدينة الثقافة والفنون.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجّه خلال اجتماعه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة، على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التى تتمتع بها، وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفنى والثقافى المصرى.

النائب زكي عباس توجيهات السيسي نشاء مدينة الثقافة والفنون العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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