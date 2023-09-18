الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يزور أرض مبنى خدمات كنيسة العذراء بالتجمع الأول

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

زار البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، مساء أمس، قطعة أرض خصصتها وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة كتوسع لكنيسة العذراء مريم بحي الأورنفل في التجمع الأول.

مساحة الكنيسة

تبلغ مساحة الكنيسة ٢٧٣٨ مترًا مربعًا يقام عليها مبنى إداري وقاعات لممارسة دور الكنيسة في التكوين الديني، والثقافي، والاجتماعي.

كان في استقبال الأنبا "إبراهيم إسحق" الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، ومن المنتظر استخراج تراخيص البناء، خلال ستة اشهر على أن يتم تنفيذ المبنى، خلال ثلاث سنوات.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توسع لكنيسة العذراء مريم تراخيص البناء البطريرك

مواد متعلقة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس افتتاح العام الأكاديمي الجديد بالكلية الاكلريكية بالمعادي

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بالمعادى

الأكثر قراءة

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

عاجل.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد سبتمبر 2023 لكل الدرجات وموعد تطبيقه

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى فى انقلاب إحدى الناقلات المحملة بالذخائر

مصر والإمارات.. توافق لم تهزه رياح الأزمات المتلاحقة والتحديات العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى