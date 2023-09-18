بطريرك الكاثوليك يزور أرض مبنى خدمات كنيسة العذراء بالتجمع الأول

زار البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، مساء أمس، قطعة أرض خصصتها وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة كتوسع لكنيسة العذراء مريم بحي الأورنفل في التجمع الأول.

مساحة الكنيسة

تبلغ مساحة الكنيسة ٢٧٣٨ مترًا مربعًا يقام عليها مبنى إداري وقاعات لممارسة دور الكنيسة في التكوين الديني، والثقافي، والاجتماعي.

كان في استقبال الأنبا "إبراهيم إسحق" الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، ومن المنتظر استخراج تراخيص البناء، خلال ستة اشهر على أن يتم تنفيذ المبنى، خلال ثلاث سنوات.